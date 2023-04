¿Por qué señalaron a Drake Bell de acoso a una menor de edad?

El cantante estadounidense Drake Bell habló recientemente sobre los cargos de abuso sexual y poner en riesgo a una menor de edad, por los cuales debió testificar ante las autoridades. Sin embargo, ¿por qué fue señalado por estos delitos?

El también actor de series de televisión como “Drake & Josh” enfrentó un proceso legal en 2021, que terminó en una sentencia de dos años de libertad condicional y 200 horas de trabajo comunitario por haber tenido contacto sexual y acoso sexual a una admiradora menor de edad.

El 23 de junio de 2021, Jared Bell, nombre real del artista, aceptó su culpabilidad de los cargos de poner en riesgo a un menor así como una falta por convidar contenido dañino a adolescentes ante una corte de Cleveland, Ohio. Según el relato de la víctima, ella habría contactado al artista a través de mensajes directos de Instagram. Explicó que Bell le envió fotografías de sus genitales.

¿Por qué Drake Bell se declaró culpable de los cargos contra una menor de edad?

Drake Bell compartió un video en Instagram en septiembre de 2021, en el cual asegura que los cargos por los que se le acusó eran falsos. Señaló que esta fue una batalla legal que duró tres años.

“No soy yo quien les dice que los señalamientos son falsos, sino que el estado de Ohio probó que las acusaciones eran falsas. Si estos señalamientos fueran remotamente verdaderos, mi situación sería muy diferente, no estaría aquí en mi casa con mi esposa y mi hijo”, mencionó el actor.



Ahora, el intérprete de “Found a Way” brindó más detalles de lo sucedido en un podcast llamado “Creativo”. El artista explicó que tuvo que declararse culpable de los cargos debido a que no quería enfrentar un juicio y ser expuesto ante su esposa y sus hijos en los medios de comunicación.

“La razón por la que me declararon culpable de los cargos que me estaban acusando fue porque mi abogado me dijo ‘Mira, así es como se verá un juicio: vas a ir, por 2 o tres semanas. Tu hijo estará detrás mirando todo lo que pasa y cualquiera podrá decir lo que sea en el estrado, sin importar si es cierto o no. Y desafortunadamente hemos visto a gente culpable salir libre y a gente inocente saliendo de la cárcel a diario’”, manifestó Drake Bell.

Afirmó que aunque es señalado como “culpable por agresión sexual, nada de eso es verdad, a decir del artista. Reiteró que hizo este proceso para no estar alejado de su hijo, quien nació en 2021.