Dreame adelanta y extiende promociones irresistibles en esta temporada de descuentos

Este año, Dreame Technology, empresa líder mundial en aparatos inteligentes de limpieza del hogar y de belleza, adelanta y extiende sus promociones para que más personas puedan disfrutar de la mejor tecnología con grandes descuentos previo y durante el Buen Fin, Black Friday y Cyber Monday.

Del 7 al 20 de noviembre, los consumidores podrán aprovechar descuentos de hasta 42% en los productos más emblemáticos de Dreame, reconocidos por combinar diseño elegante, potencia y tecnología inteligente.

Durante este periodo, los usuarios podrán disfrutar de ofertas exclusivas en aspiradoras robot, aspiradoras inalámbricas de húmedo y seco, aspiradoras sin cable para uso en seco, así como en los más recientes lanzamientos de su línea de cuidado personal (secadoras y estilizadores de cabello).

“En Dreame buscamos inspirar a las personas a disfrutar la tecnología todos los días, con productos que simplifiquen la vida y les permitan disfrutar más de su hogar y de su tiempo. Este año quisimos ofrecer no sólo mejores precios, sino también más oportunidades para que todos puedan aprovechar nuestras promociones durante más tiempo, abarcando todas las temporalidades de descuentos de esta etapa previa a navidad. Nuestro propósito es acompañar a cada hogar con soluciones inteligentes que hagan de las tareas cotidianas algo más sencillo, cómodo y satisfactorio”, señaló Carlo Dubon, Sr. Marketing & Communications Manager de Dreame México.



Descuento Link Amazon X50 Ultra

28 % Este modelo insignia integra el sistema ProLeap™ que utiliza patas robóticas retráctiles para esquivar obstáculos de hasta 4.2 cm y escalones de hasta 6 cm. Incorpora un brazo doble flexible en sus cepillos laterales de modo que puede estirarse mejor para llegar a las esquinas y/o rincones. Cuenta con un potente sistema de succión Vormax, que alcanza hasta 20,000 Pa, siendo capaz de aspirar polvo, pelos, restos de comida e incluso partículas atrapadas en las grietas del suelo. Su función VersaLift Navigation reduce su altura hasta 89 mm, lo que le permite navegar debajo de los muebles fácilmente.

https://www.amazon.com.mx/DREAME-Cleaning-Automatic-Navigation-Detection/dp/B0DQ65D3LY?ref_=ast_sto_dp&th=1

X40 Ultra

40 % Aspiradora robot de gama alta que destaca por su tecnología RoboSwing MopExtend™ que ofrece un alcance ilimitado y limpieza impecable; cuenta con cepillo lateral extensible y elevable, estación base 7 en 1, ultra potencia de aspirado de 12 000 Pa, tecnología de detección Omnidirt y limpieza inteligente de mopas.

https://www.amazon.com.mx/DREAME-Cleaning-Automatic-Navigation-Detection/dp/B0CXDXKSXP?ref_=ast_sto_dp&th=1 L10s Ultra Gen 2

20 % El L10s Ultra Gen 2 es un robot aspirador que limpia a fondo las zonas de difícil acceso,como esquinas y muebles redondos. Recoge restos de papel, arena para gatos, polvo, pelo y mucho más. Con su estación de base automática reduce la frecuencia de apertura de los depósitos de polvo, los tanques de líquido de limpieza y las inspecciones del tanque de agua.

https://www.amazon.com.mx/DREAME-Aspiradora-tecnolog%C3%ADa-MopExtendTM-Totalmente/dp/B0DCVYS9FQ?ref_=ast_sto_dp&th=1

L10s Pro Ultra

42 % Aspiradora y trapeador 2 en 1, destaca por su sistema avanzado de almohadillas de doble rotación, que proporciona una limpieza más profunda y efectiva. Equipada con tecnología de luz estructurada 3D y cámara AI, aprende el entorno del hogar para generar rutas automáticas inteligentes. Su potencia de succión Vormax de 7,000 Pa garantiza un rendimiento excepcional, mientras que su control mediante Wi-Fi, app móvil y asistentes de voz ofrece una experiencia totalmente cómoda y conectada.

https://www.amazon.com.mx/dreame-L10s-Pro-Ultra-Heat/dp/B0CVN3S792?ref_=ast_sto_dp&th=1 D9 Max Gen 2

36 %

Robot inteligente de 2nda generación que cuenta con una succión de 6000 Pa y un cepillo de goma flotante que recoge la suciedad de varias superficies del hogar y pasa de suelos a alfombras. Este dispositivo personaliza la rutina de fregado fácilmente con un gran depósito de agua de 235 ml y 3 niveles de flujo, mientras que su tecnología Smart PathfinderTM ayuda al aspirador a evitar cualquier obstáculo que se encuentre.

https://www.amazon.com.mx/aspirador-navegaci%C3%B3n-potencia-ejecuci%C3%B3n-aplicaci%C3%B3n/dp/B0DLGFNLVS?ref_=ast_sto_dp&th=1 H12 Pro Flex Reach

25 % Esta aspiradora y trapeador en uno cuenta con una impresionante potencia de succión de 18,000 Pa que elimina fácilmente la suciedad húmeda y seca. Cuenta con un diseño biomimético que se adapta al suelo sin esfuerzo, lo que permite que su cuerpo encaje en espacios bajos de hasta 14 cm. Su cepillo mejorado cuenta con el raspador resistente TangleCut™ con dientes de peine duraderos con hojas suizas de PPA; diseño avanzado que corta con precisión los enredos del cabello y/o pelo a medida que los aspira, dejando el cepillo libre de residuos y evitando problemas de desenredado manual.

https://www.amazon.com.mx/DREAME-Aspiradora-inal%C3%A1mbrica-Todo-en-uno-autolimpieza/dp/B0F7TZ3H7J?ref_=ast_sto_dp&th=1 Z30

15 % La Dreame Z30 combina 310 AW de potencia de succión y un motor de 150,000 RPM para una limpieza profunda e inigualable. Ofrece hasta 90 minutos de uso continuo y un filtrado del 99.99 % con filtro HEPA-14. Incluye detección de polvo, herramienta para pelo de mascotas, minicepillo antienredos y cepillo multisuperficie CelesTect™ con luz que revela el polvo oculto. Potente, inteligente y perfecta para hogares con mascotas.

https://www.amazon.com.mx/DREAME-Aspiradora-inal%C3%A1mbrica-autonom%C3%ADa-tecnolog%C3%ADa/dp/B0FD5L96XJ?ref_=ast_sto_dp&th=1 AirStyle Pro

27 % Set 7 en 1 para secar y peinar con máxima versatilidad. El estilizador AirStyle Pro combina accesorios magnéticos, mango de cuero texturizado y tecnología JetAirflow para un peinado más rápido. Su motor de 110,000 RPM ofrece secado eficiente, mientras la tecnología Cool Shot y la distribución avanzada de calor protegen el cabello y mantienen su belleza natural. Cuenta con una durabilidad excepcional con hasta 600 horas de vida útil.

https://www.amazon.com.mx/DREAME-AirStyle-estilizador-para-cabello/dp/B0FD63KMQT?ref_=ast_sto_dp&th=1 Pocket

33 % Secadora de cabello profesional de 1,300 W, con un peso ligero de 300 g y con un sistema de plegado innovador en tres formas que permite una mayor versatilidad y comodidad. Su motor de alta velocidad alcanza las 110,000 RPM, generando un flujo de aire de 70 m/s para un secado rápido y eficiente. Equipada con tecnología de iones negativos y un sensor NTC, mantiene una temperatura constante de 57 °C, protegiendo el cabello de daños por calor. Además, su diseño silencioso, con un nivel de ruido inferior a 60 dB, la convierte en una opción ideal para quienes buscan un secado rápido y sin molestias.

https://www.amazon.com.mx/dreame-Bolsillo-Temperatura-Ajustables-Negativos/dp/B0D45MLSGS/ref=pd_day0fbt_d_sccl_1/139-5097711-4520513?pd_rd_w=2oUBZ&content-id=amzn1.sym.47a72935-2dd2-4f92-9fbc-b931c1e91e79&pf_rd_p=47a72935-2dd2-4f92-9fbc-b931c1e91e79&pf_rd_r=AA01ZQ1AVE3TZQBR1EH9&pd_rd_wg=65n5C&pd_rd_r=92eba0a9-1843-467b-9ae5-1d2cb2cd8b36&pd_rd_i=B0D45MLSGS&psc=1

Descuentos especiales durante Black Friday y Cyber Monday

Además de las promociones previas, y durante Buen Fin, Dreame mantendrá descuentos especiales durante el Black Friday y Cyber Monday, del 27 de noviembre al 1 de diciembre, ofreciendo una oportunidad ideal para adelantar las compras navideñas y sorprender con regalos innovadores y llenos de estilo.

Para obtener más información de la marca, de su catálogo completo de productos y sus últimas ofertas del año, visita https://mx.dreametech.com/

