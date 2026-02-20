Se disparan las visitas al zoológico para ver a Punch, el mono que enfrenta el abandono con un peluche

El peluche de Punch: En el corazón del Zoológico de Ichikawa, en la periferia de Tokio, un pequeño mono no solo ha enternecido a miles de personas, sino que también ha impulsado un notable aumento en las visitas al recinto.

Su nombre es Punch y, con apenas seis meses de vida, se ha convertido en símbolo de resiliencia. Su historia, marcada por el abandono y por el consuelo que encontró en un peluche, conquistó Japón y las redes sociales.