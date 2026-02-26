Este aeropuerto en Estados Unidos “prohíbe” usar pijamas para viajar

El aeropuerto de Tampa, en Florida, Estados Unidos, aparentemente se unió a una propuesta de un funcionario del gobierno de Donald Trump y tomó la aparente decisión de “prohibir” a los viajeros que usen pijamas para abordar los aviones. Te contamos todo lo que sabemos.

¿Pijamas prohibidas? La polémica medida del Aeropuerto de Tampa

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la terminal aérea señaló que es el primer aeropuerto en prohibir el uso de zapatos Crocs y que ahora es tiempo de tomar acción “en una crisis aún mayor. Pijamas. En. El. Aeropuerto. A mitad del día”.

El aeropuerto pidió a los viajeros a convertir el aeropuerto de Tampa en el “primer aeropuerto libre de crocs y de pijamas. Haz tu parte. Di no a las pijamas en el aeropuerto”.

¿Realidad o broma? El origen del "veto" a los Crocs y la ropa de dormir

No obstante, esta “prohibición” es una campaña de redes sociales para generar interacciones, ya que justamente el tema de restringir el uso de zapatos Crocs formó parte de un comentario satírico en julio de 2025, cuando mencionaron que los viajeros podrían seguir usando zapatos en los puestos de revisión. “A menos que uses Crocs, deberás quitártelos y tirarlos a la basura”, señalaron en Facebook.

Sean Duffy y el regreso de la elegancia: La postura del Departamento de Transporte

Sin embargo, a pesar de esta broma, esta no es la primera vez que se toca el tema del uso de pijamas al momento de viajar en avión. En noviembre de 2025, Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, criticó el comportamiento y la vestimenta de varios turistas.

Entre las críticas, están que los actuales viajeros se olvidaron de decir “por favor” y “gracias”, así como por no ayudar a adultos mayores o mujeres embarazadas a colocar sus maletas en los compartimientos superiores de los aviones.

"¿Te vistes con respeto? ¿Mantienes el control de tus hijos?”, menciona Sean Duffy en un video de la campaña compartida por el Departamento de Transporte.

Posteriormente, el funcionario señaló que para traer la civilidad de vuelta a los aeropuertos, “tal vez sea necesario volver a una era donde no usábamos nuestras pijamas en el aeropuerto”, declaró en una entrevista con Fox News Business.

