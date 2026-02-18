VIDEO: ¡Sin correa y sin ladridos! Esto es el ‘Hobby Dogging’, la extraña tendencia de pasear perros invisibles

En redes sociales, se viralizó un video en el que un grupo de personas simulan pasear a un perro imaginario en espacios públicos de Berlín, Alemania, lo que ha generado sorpresa y curiosidad entre millones de usuarios, pero ¿de qué trata este fenómeno?

¿Qué es el 'Hobby Dogging', el fenómeno de pasear perros imaginarios?

El "Hobby Dogging", es un nuevo fenómeno, en el que las personas recorren parques, pistas u otros lugares públicos, mientras sujetan una correa, simulando pasear a un perro imaginario.

Los "perros invisibles" pasan por diferentes obstáculos, al lado de sus dueños, pasando por distintos obstáculos como rampas o cuerdas en el suelo.

Durante el trayecto, los participantes y sus "perros invisibles", realizan gestos de interacción, incluso, se detienen para que el "animal" haga sus necesidades y dando órdenes imaginarias.

Primero los therians y ahora esto…Imagina caminar por Berlín y ver a alguien paseando... nada. El "Hobby Dogging" se ha vuelto viral y es justo lo que parece.Personas pasean, entrenan y dan órdenes a perros inexistentes. Usan correas y arneses reales reforzados con alambre… pic.twitter.com/M3WgmqkVeZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

¿De dónde proviene el fenómeno del "Hobby Dogging"?

El fenómeno del "Hubby Dodding" está inspirado en el Hobby Horsing, una disciplina en la que los participantes imitan la equitación, utilizando caballos de juguetes, una actividad que se realiza en algunas partes del mundo.

Para muchos, este fenómeno es una forma de disfrutar de la rutina de pasear perros, pero sin la responsabilidad de una mascota real, además, lo ven como una manera de combatir la soledad con la imaginación.

Hasta el momento, la práctica del 'Hubby Dogging', únicamente se ha registrado en Berlín, Alemania, por lo que no se sabe si esta actividad podría llegar hasta México.

¿Qué otros temas se han vuelto tendencia en México y el mundo?

En los últimos días, los Therian, personas que se sienten conectadas emocional y psicológicamente con los animales, se ha convertido en el tema de conversación más controversial en el mundo.

Los 'Therian', son un grupo de personas que se identifican de física, espiritual y emocionalmente con animales, es decir, no se consideran animales, sino que se identifican con la naturaleza de alguna especie, pero a nivel psicológico.