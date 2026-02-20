VIDEO: “Quiero dejar mi bastón": Hombre busca ‘Therian’ como perro guía; ya tiene candidatos, pero sólo acepta estas “razas”

En redes sociales, se viralizó un video en el que un hombre con discapacidad visual hizo una petición para que un 'Therian', persona que se identifica con un animal, se convirtiera en su perro guía en Chile. Las reacciones no tardaron en llegar, al igual que las postulaciones de algunos candidatos, aunque hay algunos requisitos que deben cumplir.

El video, que cuenta con 2.5 millones de reproducciones y supera los 200 mil 'me gusta' en Instagram, muestra a Erick Rodríguez, un hombre con discapacidad visual. En la grabación camina con un bastón por las calles de Chile, mientras pide el apoyo de los 'Therians', luego de la tendencia que se ha viralizado en las últimas semanas.

El inusual requisito para el "Therian" que quiera ser perro guía

Erick acompañó su convocatoria con un peculiar requisito, ya que no cualquiera podría tener las características de un perro guía. El hombre solicita que se comuniquen con él sólo aquellos que se identifiquen emocional o psicológicamente con razas específicas.

El video muestra Erick Rodríguez, un hombre con discapacidad visual, caminando con un bastón por las calles de Chile, mientras pide a los 'Therians' que se identifican como Labrador, Golden Retriever o Pastor Alemán, comunicarse con él debido a que está buscando un perro guía.

"Si te consideras therian y te percibes como labrador, golden retriever o pasto alemán, déjame un DM porque quiero cambiar mi bastón por un perro guía", explicó en el clip que compartió a través de Instagram.

Al finalizar el video, y como forma de chiste, Erick aseguró que donde todos ven problemas, el no ve oportunidades, despidiéndose con su emblemático "No, nos vemos".

Erick ya tiene candidatos "Therian" y planes con su perro guía

En los comentarios en Instagram, Erick compartió que dos 'Therian', uno identificado como un perro Golden Retriever y otro como Pastor Alemán, se pusieron en contacto con él para "trabajar" como su perro de servicio.

Además, les preguntó a los seguidores si les gustaría que grabara una salida con uno de los candidatos a comprar algo por la ciudad chilena.

Erick Rodríguez, es un creador de contenido dedicado a realizar videos de inclusión para las personas con discapacidad visual, acompañados de un humor negro que lo caracteriza.

¿Qué son los 'Therian'?

Los 'Therian' son un grupo de personas que se identifican de física, espiritual y emocionalmente con animales, es decir, no se consideran animales, sino que se identifican con la naturaleza de alguna especie, pero a nivel psicológico.

El origen de esta tendencia nace de la necesidad de una comunidad que busca ser aceptada como la reencarnación misma de alguna especie. Comenzó en redes sociales, donde varios usuarios narraban sus experiencias a través de textos y videos. C con el tiempo fueron tomando fuerza hasta crear una comunidad.

La mayoría de los 'Therian' suelen llevar una vida humana "común y corriente", con respeto a las leyes y derecho de la sociedad. Sin embargo, se identifican con otro tipo de especie.