La hora exacta en que iniciará el concierto de Shakira en el Zócalo este 1 de marzo de 2026

El concierto Shakira en el Zócalo tiene fecha y hora confirmadas, y todo apunta a que será uno de los eventos más grandes del año en la Ciudad de México (CDMX).

La presentación gratuita de la cantante colombiana reunirá a miles de personas en el Centro Histórico este domingo 1 de marzo, por lo que autoridades ya anunciaron cambios en transporte, cierres y recomendaciones para asistentes.

Si planeas ir a ver a la intérprete de 'Día de Enero', aquí te contamos el horario exacto, cómo moverte y qué debes tomar en cuenta para no quedarte fuera.

¿A qué hora es el concierto de Shakira en el Zócalo?

El show de la colombiana en el corazón de la CDMX comenzará a las 20:00 horas este domingo 1 de marzo de 2026 .

Se trata de un evento gratuito, donde se espera una asistencia masiva, por lo que autoridades han recomendado llegar con varias horas de anticipación para asegurar lugar.

Además, se instalarán pantallas en calles cercanas para ampliar la visibilidad ante la alta demanda en los siguientes puntos:



Calle 20 de Noviembre

Calle Pino Suárez

Calle 5 de Mayo

Avenida Juárez

Alameda Central

Monumento a la Revolución

¿Cuál será el horario de Metro y Metrobús para el concierto de Shakira?

Para facilitar el traslado de asistentes, el transporte público tendrá ajustes importantes.

El Metro CDMX:



Abrirá en su horario habitual (07:00 horas)

Algunas líneas (1, 2 y 9) operarán hasta la 01:00 de la madrugada

Además:



La estación Zócalo permanecerá cerrada durante el evento

permanecerá cerrada durante el evento La Línea 2 operará con servicio parcial en ciertos tramos

Por su parte, Metrobús y otros sistemas también extenderán su servicio para apoyar la movilidad en la zona; conoce todos los detalles aquí

¿Cómo llegar al Zócalo para el concierto de Shakira?

Debido al concierto, varias calles del Centro Histórico tendrán cierres y desvíos desde horas antes del evento.

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas como:



Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

También se sugiere evitar el primer cuadro de la ciudad si no es necesario ingresar directamente al evento, ya que la zona registrará alta afluencia peatonal.

Otra recomendación clave es ubicar con anticipación una ruta de salida, ya que al terminar el concierto la movilidad suele complicarse por la concentración de personas. No olvides disfrutar y llevar tu mejor outfit.