¿Por qué es tendencia de nuevo El Pirata de Culiacán tras la caída de “El Mencho”?

El nombre de El Pirata de Culiacán volvió a posicionarse entre las principales tendencias en redes sociales luego del reporte sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Usuarios han retomado videos relacionados con el influencer originario de Sinaloa, cuyo asesinato en 2017 fue vinculado presuntamente por una provocación directa al capo del narcotráfico.

¿Qué se sabe del asesinato de El Pirata de Culiacán?

Juan Luis Lagunas Rosales, nombre real de El Pirata de Culiacán, era un joven que ganó notoriedad por transmitir videos en los que presumía armas, consumo de alcohol, drogas y una vida ligada a la narcocultura.

El pirata de Culiacán recibiendo al Mencho en el infierno. pic.twitter.com/zjciCgJbKx — Natanael Cano (@CarlitoosCT) February 22, 2026

En diciembre de 2017, el entonces adolescente de 17 años publicó un video en estado de ebriedad en el que lanzó insultos y amenazas contra "El Mencho".

Las imágenes no tardaron en volverse virales. Frases como “me la pela" alertaron a usuarios, quienes advirtieron que el líder del CJNG podría tomar represalias.

¿Cómo fue asesinado El Pirata de Culiacán?

Días después, la noche del 18 de diciembre de 2017, Juan Luis Lagunas Rosales fue asesinado dentro de un bar ubicado en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con reportes oficiales, un comando irrumpió en el establecimiento y disparó directamente contra él, recibiendo varios impactos de bala. En el ataque también se reportó que murió un empleado del bar y el propietario del negocio resultó herido.

Las autoridades estatales abrieron una investigación por homicidio y señalaron que una de las líneas de investigación apuntaba a una posible represalia relacionada con el crimen organizado, aunque nunca se informó de detenciones por el caso.

¿Quién era “El Mencho”?

Nemesio Oseguera Cervantes nació el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, comenzando su carrera delictiva desde muy joven, pasando de trabajar en plantaciones de marihuana a ser sicario del Cártel del Milenio, hoy conocido como el Cártel de Sinaloa.

El Mencho expandió su control a más de 20 estados mexicanos bajo el liderato del brazo armado "Los Mata Zetas", dando pie para formar uno de los grupos criminales más sanguinarios del país: Cártel Jalisco Nueva Generación.

