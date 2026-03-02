(FOTOS) Los mejores memes que dejó el concierto gratis de Shakira en el Zócalo de la CDMX

Como parte de su world tour "Las Mujeres Ya No Lloran", el concierto gratis de Shakira en el Zócalo superó todas las expectavas, rompiendo récord de asistencia con más de 400 mil personas en la Ciudad de México (CDMX).

El espectáculo se volvió tendencia nacional en redes sociales y desató una ola de memes, muchos de ellos sobre quienes tuvieron que ver el concierto a través de webcams desde distintos puntos de la capital.

Los memes que dejó el concierto de Shakira

Durante poco más de dos horas, la cantante colombiana ofreció un espectáculo masivo que confirmó su conexión con el público mexicano.

La plancha del Zócalo lució con un lleno superior al 70 por ciento, mientras miles de asistentes se extendieron por calles del Centro Histórico. Sin embargo, no todos pudieron verla en vivo.

Las redes sociales se llenaron de burlas y comentarios desde los primeros minutos del show. Uno de los temas más virales fue que muchas personas siguieron el concierto únicamente a través de webcams colocadas en edificios del Centro Histórico, con imágenes lejanas y calidad limitada.

Yo con el audio horroroso de Webcamsmx viendo el concierto de Shakira pic.twitter.com/UJEx6LcFWA — braamsy 🖤 (@braamsy_22) March 2, 2026

Dónde está mi transmisión en vivo

Dónde está mi transmisión en vivo#ShakiraEnElZocalo #shakira pic.twitter.com/LdVvlleX8x — Zamira Blas (@BlasZam) March 2, 2026

- Habrá transmisión en vivo del concierto de Shakira ...



La realidad: 🖕🏻#ShakiraEnElZocalo pic.twitter.com/qPJJCHUdC6 — Alberto (@Alberto_Yescas) March 2, 2026

También circularon memes sobre quienes llegaron desde la madrugada para apartar lugar,.

Shakira oliendo a los de las primeras filas que llevan 2 días acampando. #ShakiraEnElZocalo pic.twitter.com/ToOdWfif0N — West End Pute (@dre_pute) March 2, 2026

Setlist de Shakira en el Zócalo de la CDMX

El setlist fue sumamente completo, ya que incluyó tanto sus grandes clásicos como sus más recientes éxitos, en un espectáculo pensado para conectar con nuevas generaciones y con los fans de toda la vida.

Entre sus éxitos más coreados, la “Loba” interpretó temas que hoy son considerados íconos en la cultura pop:

