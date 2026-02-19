¿Qué tan peligroso es dejar solo a un Therian? Cuidador busca dar en adopción a joven “dálmata acuarela” por falta de tiempo; necesita baños pH de luna

La nueva tendencia de personas que se identifican como animales ya alcanzó un nuevo nivel. En redes sociales, el influencer Carlos Name compartió el caso de Pablo, un "therian" de dálmata acuarela que está en adopción en México, ya que su cuidador no puede hacerse cargo de él. Luego de que la historia se volvió viral, surge la duda de qué tan peligroso es dejar solos a los "therians" y aquí te contamos los detalles.

Pablo es un hombre de 42 años que dedica 11 horas de su día a vivir bajo su identidad de dálmata. El joven tiene un empleo formal, hace sus compras y se viste como cualquier otra persona. Sin embargo, cuando cambia su piel por la del animal con la que se identifica, cambia su comportamiento y hasta los cuidados que requiere.

Estos son los cuidados que necesita un Therian

De acuerdo con el video publicado por Name, Pablo requiere cuidados muy específicos para mantener su piel de "dálmata acuarela". Sus baños no son comunes, pues deben seguir un protocolo llamado "pH de luna", utilizando forzosamente shampoo para perro o para caballo.

A pesar de estas exigencias, el creador de contenido asegura que Pablo es extremadamente limpio y sociable, incluso convive sin problemas con otros perros de verdad.

Buscan nuevo dueño para Therian en México

Carlos Name mostró en su video los papeles de adopción del "therian", listos para ser entregados a la persona indicada. El perfil del "adoptante" debe ser el de alguien con mucha responsabilidad, que respete la identidad de Pablo y esté dispuesto a seguir sus protocolos de cuidado.

De acuerdo a Name, el joven vivía en Argentina con su esposa y sus dos hijos, pero hace dos años se mudó a México.

¿Por qué es peligroso dejar solo a un Therian?

La urgencia por encontrarle un hogar a Pablo no es solo por falta de tiempo de su cuidador. Carlos alertó sobre una peligrosa tendencia en redes sociales donde personas incitan a atacar a los "therians" soltando perros de razas grandes (como los pitbulls).

Debido a que Pablo tiene la tendencia de querer escaparse cuando está en su identidad animal, dejarlo solo en casa representa un riesgo muy alto para su integridad física.

¿Qué es un Therian?

Un "therian" se refiere a personas que sienten una conexión profunda, espiritual o psicológica con un animal no humano. A diferencia de un disfraz (como el cosplay o los furries), los "therians" sienten que su identidad interna es la de un animal específico, en este caso, un dálmata.

No es que crean que su cuerpo sea de animal, sino que su esencia o comportamiento se alinea con las características de esa especie.