“Apaga la vela": Fallece abuelita del video viral en TikTok a los 108 años de edad

El internet se ha despedido de una de sus figuras más entrañables. La abuelita que se volvió un fenómeno en TikTok, gracias al video "apaga la vela", falleció a la edad de 108 años.

La noticia ha generado una ola de mensajes de cariño por parte de usuarios que se encariñaron con ella a través de las pantallas.

Despiden a abuelita viral en TikTok

La encargada de dar a conocer la triste noticia fue su nieta, la influencer Lupita Valadez. A través de su cuenta oficial, donde la siguen más de 60 mil personas, Lupita publicó un video especial para honrar su memoria.

Con una recopilación de fotos familiares y la frase "Vuela alto abuelita apaga la vela", confirmó que su compañera de aventuras había partido.

Noticia de abuelita tuvo reacciones inmediatas

La reacción de la audiencia fue inmediata. En apenas unas horas, el video de despedida superó los dos millones de vistas y acumuló más de doscientos mil likes. Esto demuestra que, a pesar de ser un contenido casero, la abuelita logró conectar de forma profunda con las generaciones más jóvenes que consumen contenido en redes sociales.

¿Por qué se hizo viral el video de la abuelita?

Todo comenzó el 29 de noviembre de 2025, cuando la familia celebró el cumpleaños 108 de la señora.

Mientras le cantaban las mañanitas, sus nietos le pedían con insistencia que soplara la vela del pastel. Sin embargo, debido a que no escuchaba bien, ella simplemente miraba a la cámara con una expresión de confusión que resultó ser genuina y muy tierna.

Un momento de ternura real y sin filtros

El éxito del video original radicó en su sencillez. No hubo ediciones complicadas ni actuaciones; era simplemente una familia celebrando a su integrante más longeva.

La reacción de la abuelita al no entender la frase "apaga la vela" se convirtió en un símbolo de la paciencia y el amor que se le tiene a los adultos mayores, lo que la catapultó a la fama global de la noche a la mañana.

Imagen de la abuelita se queda en redes sociales para siempre

Aunque la abuelita ya no está físicamente, su imagen quedó grabada en los archivos digitales como un recordatorio de la alegría de vivir hasta los 108 años.

Sus seguidores ahora inundan las publicaciones de su nieta con mensajes de consuelo, agradeciendo por haber compartido la vida de una mujer que, sin quererlo, regaló sonrisas a millones de desconocidos.