Apareció el dueño del cocodrilo suelto en calles de Guadalajara

Apareció el dueño del cocodrilo que fue visto deambulando por las calles de la colonia Oblatos en Guadalajara, Jalisco. El hombre que prefirió el anonimato dijo que el animal tenía nombre, y es ''coco''. El ejemplar que mide más de un metro de largo fue asegurado por policías municipales luego de que unos niños que se encontraban jugando dieran aviso del animal.

El dueño de “coco” dijo que el reptil tenía tres años con él, lo había comprado en el tianguis del baratillo cuando tenía tan solo 25 centímetros de largo, lo había sacado solo a que le diera el sol.

“En lo que le lavamos la pecera lo dejé un ratito ahí asoleándose porque en sus puntitos ya ves que toman el calor vea, entonces yo me estaba comiendo una torta cuando pues llegó la patrulla ya me dijeron pues que se lo iban a llevar, pues si va a estar en un lugar mejor, porque donde lo teníamos ya no era apto pues para él como su pecera, de hecho le íbamos a hacer un estanque aquí en la casa.” Explicó para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca, el dueño del cocodrilo “coco”.

Fue en un terreno donde se localizó al cocodrilo, los niños fueron los primeros que lo vieron, cerca de unas piedras, después dieron aviso a los adultos y ellos lo reportaron al 911.

‘Coco'' el cocodrilo de más de un metro de largo, permanece en el zoológico villa fantasía donde es cuidado por biólogos.

Encuentran cocodrilo caminando en calles de Guadalajara

Vecinos de la zona de oblatos en el municipio de Guadalajara en el estado de Jalisco quedaron asombrados al ver lo que recorría las calles. Era un cocodrilo de más de un metro de largo, los pequeños que jugaban en la calle fueron quienes avisaron a los adultos para que pidieran el apoyo de la policía y el cocodrilo fuera resguardado por bomberos.

“Se encuentra a un reptil que es cocodrilo que está en la calle por lo cual se le asegura se manda hablar a protección animal así como bomberos para el resguarde del mismo, este es un cocodrilo de un metro aproximadamente de 15 a 20 kilos, está en peligro de extinción, por lo cual ahora se resguarda sobre el Parque González Gallo y posteriormente al parque Vía Fantasía para su cuidado,” fue lo que declaró para Fuerza Informativa Azteca, uno de los policías que acudió al llamado de emergencia en la zona.

Todo ocurrió sobre la Calle Hacienda Ixcuintla, los oficiales buscaron al dueño del reptil sin embargo no fue localizado y es que los vecinos comentaron que lo habían visto en manos de un sujeto. El cocodrilo fue dejado al cuidado de biólogos.