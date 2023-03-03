Marcelo Ebrard se reúne con Modi, primer ministro de la India

En el marco de su visita a la India, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el primer Ministro, Narendra Modi. Ahí transmitió los saludos y afecto del pueblo de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, se informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard continuó sus actividades en la India con una participación en el Raisina Dialogue, uno de los foros de reflexión y discusión más relevantes de Asia y el mundo.

Al participar en un panel con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell; de Canadá, Melanie Joly; y el ministro adjunto de Bangladesh, Shahriar Alam, Ebrard alertó que un escalamiento de la guerra en Ucrania puede tener efectos adversos en la seguridad y economía de las naciones.

"Tenemos que trabajar muy duro para tratar de evitar el desastre que vemos venir en la situación Rusia-Ucrania ahora, porque todos dicen, bueno los rusos preparan una nueva ofensiva, quizá Borrell pueda compartir algunos comentarios al respecto, pero el primer punto aquí es evitar una catástrofe amplia que prolongue la guerra, tener un desastre allá, hasta donde podamos hacer, obviamente, esta es una urgencia política", apuntó Ebrard.

Tuve el gusto de saludar al Primer Ministro de la India, Narendra Modi pic.twitter.com/JXUP8GGlYU — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 3, 2023

Abrirá embajada de México en Bangladesh: Ebrard

En Nueva Delhi, el canciller Marcelo Ebrard se reunió con su homólogo de Bangladesh, Abdul Momen.

Durante el encuentro, Ebrard anunció la apertura de la embajada de México en Bangladesh para el segundo semestre de este año.

Con una población superior a los 170 millones de habitantes, Bangladesh es un relevante jugador en la región de Asia central.

México está interesado en potenciar los negocios y la cooperación con Bangladesh, particularmente en los sectores farmacéuticos, de agroindustria y tecnológico.