Ebrard llama al G20 a combatir el tráfico de armas y fentanilo

El canciller Marcelo Ebrard llamó hoy al G20, que agrupa a las mayores economías del mundo, a frenar el tráfico internacional de armas de fuego, por el daño que producen en pueblos como el de México.

Al participar en la reunión de cancilleres del G20, que tiene lugar en Nueva Delhi, India, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard Casaubon alertó que la guerra en Ucrania provocará una sobre oferta de armas, cuyo tráfico debe evitarse.

"México ha enfatizado la necesidad de combatir el tráfico ilegal, el desvío, la exportación no autorizada y el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras", señaló Ebrard.

Los miembros del G20 "debiéramos proponer entre todos un mayor compromiso y mayor efectividad para combatir este fenómeno, porque con la disponibilidad de armas que tenemos ahora y la que se va a derivar de los conflictos en curso [...] vamos a tener cada vez más armas, y a mayor disponibilidad de armas, mayor posibilidad también de terrorismo y violencia", enfatizó.

El canciller Marcelo Ebrard expresó que la lucha contra las cadenas internacionales de suministro de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, requiere un marco de cooperación internacional para combatir desde la producción hasta el tráfico y las ganancias ilícitas.

Participación en el G20 en Delhi, India . pic.twitter.com/RSwpfsHZNw — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 2, 2023

Ebrard pide a integrantes del G20 buscar fórmulas para revertir la situación de inseguridad alimentaria

El canciller Ebrard dijo a sus pares que el conflicto en Ucrania tiene un impacto en la seguridad alimentaria, el incremento en los precios de los energéticos y, en particular, en el avance de nuestros objetivos de desarrollo.

Por ello, pidió encontrar fórmulas para revertir la situación de inseguridad alimentaria en la que nos encontramos y que se ha visto agravada por los efectos de los conflictos armados y otras razones.

“México reitera su disposición y su compromiso para participar en todas las iniciativas destinadas a erradicar el hambre y mejorar la situación alimentaria en el conjunto del mundo”, indicó.

