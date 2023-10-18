Ebrio ataca con machete a policías en Lázaro Cárdenas Michoacán

Momentos de tensión vivieron algunos pobladores de la Tenencia de Las Guacamayas, en Lázaro Cárdenas, Michoacán al presenciar una situación en la que un sujeto ebrio atacó con un machete a policías municipales, quienes realizaron detonaciones al aire intentando desarmar al agresor.

Al final el sujeto hostil y su padre fueron detenidos, pero un oficial resultó lesionado con el machete.

Primero, los uniformados recibieron el reporte de una camioneta de color blanco, circulando a exceso de velocidad en dicha tenencia, por lo que patrulleros acudieron para atender la situación logrando ubicar la unidad en cuestión, en las inmediaciones de “La Placita”.

En el sitio los policías le marcaron el alto a los ocupantes, mismos que se resistieron, sin embargo, lograron esposar al chofer de la furgoneta, el cual en su borrachera decía pertenecer a un grupo delictivo, momento en que su hijo tomó un machete y comenzó a perseguir a los uniformados.

Ebrio persigue a policías con machete

La situación fue grabada por varias personas. En los videos se aprecia cómo en un inicio los elementos de dos patrullas intentan contener al tipo con el machete, pero este arremete en su contra una y otra vez.

Uno de los policías municipales toma una escalera metálica para intentar protegerse con ella, pero en el forcejeo esta se le cae y es tomada también por el rijoso.

Uno de los oficiales cae y es lesionado con el machete, por lo que sus compañeros al verlo en riesgo inminente, realizan detonaciones al aire para tratar de distraer al agresor.

Por al menos 6 minutos la situación continuó, el sujeto con machete siguió persiguiendo a los oficiales, su padre esposado corriendo a su lado, hasta que finalmente llegó apoyo y lograron someter a los infractores.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, mientras el policía lesionado fue trasladado a un nosocomio local para su adecuada atención médica.