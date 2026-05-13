Desplazamiento en Chilapa, Guerrero: cientos de familias huyen entre drones y balas

Más de 800 familias indígenas de comunidades pertenecientes a Chilapa, Guerrero denunciaron haber sido obligadas a abandonar sus hogares tras una ola de violencia provocada por grupos armados en la región.

Todo comenzó el pasado 9 de mayo, cuando habitantes de comunidades como Tula, Chicotlán y Auehuetl alertaron sobre ataques armados que desataron un éxodo masivo en la zona serrana de Guerrero.

De acuerdo con testimonios de los propios pobladores, hombres armados utilizaron drones y armas de alto calibre para atacar las comunidades, provocando que familias enteras escaparan entre cerros y caminos de terracería para salvar la vida.

Comunidades indígenas de Chilapa denuncian ataques con drones

Una de los habitantes relató que tuvo que abandonar su hogar después de ser atacado con explosivos lanzados desde drones. “Me salí porque nos estaban tirando con drones y con armas de alto calibre”, contó.

En fotografías difundidas por pobladores y activistas se observa a hombres, mujeres y niños caminando largas distancias entre montañas para escapar de la violencia.

El 10 de mayo, decenas de familias llegaron a la comunidad de Alcozacán, donde nuevamente pidieron apoyo urgente a las autoridades.

“Siguen llegando mujeres y niños desplazados”, denunciaron habitantes durante la madrugada mientras continuaba la llegada de personas que escapaban de sus comunidades.

Habitantes piden ayuda desesperadamente a Estados Unidos

Entre los testimonios más impactantes se encuentra el de integrantes de comunidades indígenas que incluso pidieron apoyo internacional ante la falta de respuesta inmediata, específicamente al presidente de Estado Unidos.

“Donald Trump, ayúdanos. Mándanos helicópteros para que nos salven. Estamos rodeados por culpa de ‘Los Ardillos'.”, expresó un habitante en video difundido en redes sociales.

"No les pagamos para que sean narconegociadoras"



Mientras familias indígenas huyen a la montaña por el terror de "Los Ardillos" y "Los Tlacos", el Gobierno Federal con @rosaicela_ y el de Guerrero encabezado por @EvelynSalgadoP apuestan por la "narconegociación".



Chilapa es… pic.twitter.com/9x2AkC5P4i — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

Las familias aseguraron sentirse abandonadas y denunciaron que el miedo sigue creciendo debido a la presencia de grupos criminales que se disputan el control de la región.

Gobierno reconoce desplazados, pero cifras generan polémica

Las autoridades de Guerrero reconocieron que hubo desplazamiento forzado en las comunidades indígenas de Chilapa; sin embargo, las cifras oficiales provocaron controversia.

Mientras habitantes y líderes comunitarios aseguran que existen más de mil 200 desplazados, la Secretaría de Gobernación reportó únicamente 120 personas desplazadas en su comunicado.

#SEGOBInforma 📢

Las autoridades federales y estatales tomaron control de la zona de Chilapa, Guerrero



Comunicado 📄 https://t.co/kEkWYDD1cE pic.twitter.com/9X7lL1x9lH — Gobernación (@SEGOB_mx) May 12, 2026

El gobierno federal informó que en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo se brindó atención médica, alimentación y seguridad a las familias afectadas.

Además, señalaron que los desplazados rechazaron ser trasladados a albergues y prefirieron permanecer en sus comunidades con apoyo de colchonetas, cobertores y generadores eléctricos.

Despliegan militares y helicópteros en la zona

Tras los enfrentamientos y bloqueos carreteros, las autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la región, pero después de seis días en los que estuvieron pidiendo ayuda los habitantes de Chilapa.

Según el comunicado oficial, fueron enviados:



690 elementos del Ejército Mexicano

400 elementos de la Guardia Nacional

200 policías estatales

Cinco helicópteros

Ambulancias y personal médico

También se informó que fue liberada la carretera estatal Chilapa de Álvarez-José Joaquín de Herrera, la cual permaneció bloqueada durante varios días.

Critican presunto diálogo con “Los Ardillos”

Uno de los puntos que más polémica generó fue el señalamiento de que autoridades estatales y federales habrían buscado restablecer el diálogo con grupos armados señalados como responsables de la violencia.

Habitantes criticaron que el gobierno hablara de “restablecer el diálogo” en la región mientras las familias continúan huyendo por miedo.

#SEGOBInforma 📢

Acuden servidores públicos de Gobernación a zona de conflicto de Chilapa, Guerrero



Comunicado 📄 https://t.co/2rzHllVoEw pic.twitter.com/DmhT7HFfoO — Gobernación (@SEGOB_mx) May 12, 2026

El operativo es encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado y la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, quienes instalaron un centro de mando en Chilpancingo para coordinar las acciones de seguridad.

La crisis humanitaria en la montaña de Guerrero continúa creciendo entre familias desplazadas, comunidades incomunicadas y habitantes que siguen pidiendo ayuda urgente.