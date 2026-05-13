Guerrero bajo fuego: grupos criminales disputan el estado mientras el gobierno apuesta al diálogo

Lo que es totalmente increíble es que el gobierno de México esté negociando con criminales. Hoy dijeron en Palacio que mediante el diálogo buscan restablecer la paz en Chilapa, Guerrero.

Diálogo con criminales para restablecer la paz en Chilapa, Guerrero

Hasta agradecieron que, por medio del diálogo, hayan dejado pasar al ejército, la Guardia Nacional y la comisión de víctimas, y después niegan que el país esté controlado por criminales y ven mal que los afectados pidan ayuda a Donald Trump.

El gobierno renunció a su monopolio de la fuerza y se puso a dialogar con criminales para que les dieran permiso de pasar.

Además, es evidente que no servirá de nada. Tienen que combatir a los 16 grupos criminales que hay en Guerrero y sus actividades delictivas. El diálogo y la condonación de sus crímenes le hacen mucho daño a Guerrero y México.

El estado de Guerrero se encuentra a fuego cruzado entre al menos 16 organizaciones delictivas, ¿pero qué está en juego en esa entidad?

Guerra por los caminos de las zonas serranas en Guerrero

En la década de los 80, el narcotraficante Rafael Caro Quintero descubrió en la sierra de Guerrero campos de difícil acceso y fértiles para la siembra de amapola.

Desde entonces se abrieron las rutas del trasiego de drogas que bajan desde las zonas serranas y montañosas, para continuar por las costas de Guerrero y buscan salida por Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Los grupos han mantenido una guerra por el control de esos caminos donde han dejado una estela de miedo y sangre.

A medida que el cártel de Guadalajara perdió el control en Guerrero, en los últimos 30 años otras agrupaciones delictivas, además de querer el control del tráfico de drogas, han diversificado sus actividades criminales para sostener su guerra; cobro de derecho de piso a transportistas y comercios, secuestro y extorsión.

Estas son las agrupaciones en pugna y los territorios en los que tienen injerencia. En Acapulco operan tres grupos:



Los Rusos

Cártel Independiente de Acapulco

El Cártel Jalisco Nueva Generación

Al centro de Guerrero



Los Tlacos

Los Ardillos

Cárteles Unidos

En la Costa Grande



El Cártel Jalisco Nueva Generación

Los Granados

Los Maldonados

Los Viagras

La Familia Michoacana

La Costa Chica



Los Rusos

Los Añorve

Los Carrillo

Los Ardillos

En Tierra Caliente



La Familia Michoacana

Cártel Jalisco Nueva Generación

Los Tequileros

El norte está controlado por

Los Tlacos

La bandera

La Familia Michoacana

Y la zona de la montaña



Los Tlacos

Los Ardillos

En Guerrero, como en Sinaloa y muchos otros lugares de México, los caminos de criminales y políticos se cruzan; ahí fue donde la alcaldesa morenista de Chilpancingo en 2022, Norma Otilia Hernández, se reunió con Celso Ortega, líder de Los Ardillos.

Dos años después, su sucesor, Alejandro Arcos, fue asesinado y decapitado por Los Ardillos, tan solo un día después de tomar posesión.

Otro hombre que fue alcalde de Chilpancingo, Mario Moreno Arcos, y que también fue diputado local y federal, tiene nexos familiares con los líderes de otra banda criminal, los tlacos.

Al actual alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y a su padre los secuestró la Familia Michoacana. El senador morenista Félix Salgado Macedonio fue señalado de tener nexos con los Beltrán Leyva y el exesposo de la actual gobernadora, Evelyn Salgado, fue detenido por lavado de dinero de ese mismo grupo, los Beltrán Leyva. Así está Guerrero y no debe ser sorpresa para el gobierno federal.