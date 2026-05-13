PAN cierra filas con Maru Campos: Acusan “persecución política” por combatir al narco

Lo que inició como un operativo exitoso para desmantelar un centro de producción de drogas en Chihuahua, se ha transformado en un campo de batalla política. El Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas en torno a la gobernadora Maru Campos, denunciando que Morena ha desatado una cacería en su contra para ocultar las crisis de seguridad que enfrentan sus propios gobiernos.

El choque: Resultados vs. señalamientos

La gobernadora Maru Campos salió al paso de las críticas de Morena, que la acusan de supuesta colaboración no autorizada con agentes extranjeros tras el hallazgo de un narcolaboratorio de grandes dimensiones. Campos fue tajante: mientras su administración entrega resultados y evita que miles de dosis lleguen a las calles, el oficialismo se dedica a “encubrir” a personajes señalados por nexos con el Cártel de Sinaloa.

“Ante los ataques que he recibido de Morena, quiero decirlo claro: nuestro compromiso es proteger el empleo y defender la paz”, sentenció la mandataria, subrayando que toda la información de los operativos ha sido compartida con total transparencia con el secretario Omar García Harfuch y la Fiscalía General de la República (FGR).

Gobernadores del PAN salen en defensa de @MaruCampos_G



Alzan la voz ante la amenaza de Morena de realizar juicio político contra la gobernadora de Chihuahua @TereJimenezE @makugo @LibiaDennise pic.twitter.com/OOKHqDvTVm — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 13, 2026

Respaldo Total: El bloque panista se moviliza

La defensa no fue aislada. Las gobernadoras y gobernadores de Acción Nacional emitieron mensajes de solidaridad desde sus respectivas entidades, transformando el reclamo de Chihuahua en una causa nacional del partido.

Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, mandó un abrazo solidario resaltando que el combate al crimen es lo que da esperanza a la gente. Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, calificó a Campos como una mujer “entrona y valiente” que prioriza el bien común y la seguridad de las familias.

Y Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, refrendó su apoyo destacando que el trabajo diario en seguridad es la única vía para sacar adelante a México y proteger a las nuevas generaciones.