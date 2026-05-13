Terracería y olvido: El reclamo de Don Abundio contra la “Cuarta Transformación” en Tultitlán

En las faldas de la Sierra de Guadalupe, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, la realidad no tiene colores partidistas, tiene color de tierra y olvido. Ahí vive Don Abundio, un vecino que hoy alza la voz ante lo que considera una burla por parte de las autoridades: el intento de renombrar su calle como “Cuarta Transformación”, mientras la zona carece de lo más elemental.

"¿Cuál cuarta transformación? Terracería, terracería...”, sentencia Don Abundio con evidente molestia. Para él, el gobierno se enfoca en cambios de fachada en lugares donde no se necesita, ignorando problemas que llevan años sin resolverse. Durante un recorrido, mostró una fuga de agua que tiene más de un año sin ser atendida, situación que obligó a los vecinos a cooperarse para comprar material y repararla ellos mismos.

Vivir en el abandono: Servicios costeados por los ciudadanos

El testimonio de Don Abundio revela un sistema donde el ciudadano debe pagar doble: impuestos que no se ven reflejados y cuotas extra para acceder a derechos básicos. El vecino denunció que tuvo que pagar 3 mil 600 pesos por un poste para poder tener energía eléctrica, bajo la amenaza de que, si no pagaba, no le darían el servicio.

La falta de infraestructura es tal que las lámparas del alumbrado público fueron donadas e instaladas por los propios habitantes. Incluso el sistema de drenaje es inexistente; Don Abundio confesó que él mismo instaló la tubería de su casa, pero al no haber conexión municipal, todo termina en una fosa séptica que se filtra al subsuelo. “Nos engañaron, porque en verdad sigue igual, sigue lo mismo”, asegura al recordar las promesas de bajar los costos del gas, la luz y la gasolina.

Desencanto social y la mira puesta en las próximas elecciones

El sentimiento de abandono es compartido. Vecinos como Antonio Juárez y Rufina Flores coinciden en que las promesas de ayuda por parte de Morena nunca llegaron. Esta situación ha generado lo que expertos califican como un “desencanto de la política”. El sociólogo Eros Ortega señala que la falta de rendición de cuentas ha provocado que las personas dejen de confiar en sus gobernantes y partidos.

Ante este panorama, el mensaje entre los pobladores de Tultitlán ha comenzado a cambiar de tono hacia el futuro electoral. Con la mirada puesta en 2027 y 2030, los habitantes advierten que la decepción actual se verá reflejada en las urnas. “Ahora sí hay que pensarlo mejor para la hora de la votada”, afirma Berta Aguilar, otra de las vecinas afectadas.

