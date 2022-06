Personal del IMSS realiza bloqueo en la Vía Morelos, Ecatepec

Trabajadores de la clínica 93 “Cerro Gordo”, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizan un bloqueo la avenida Vía Morelos en Ecatepec, Estado de México en demanda de que se reconstruyan las instalaciones pues esta clínica resultó con daños tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

El personal del IMSS exige la reconstrucción de las instalaciones de su clínica que resultó con severos daños luego del terremoto del 19 de septiembre del 2017, hace casi cinco años.

Aseguran que desde entonces, la clínica 93 dejó de prestar sus servicios a los derechohabientes.

Los manifestantes, aseguran que tienen que brindar el servicio en otras clínicas en donde se encuentran hacinados y en malas condiciones de trabajo.

El bloqueo de la circulación vehicular se realiza en ambos sentidos, lo cual ya ocasiona severos conflictos viales.

IMSS responde a manifestantes

A través de un comunicado, el IMSS explicó que con relación a las inconformidades sobre la Unidad de Medicina Familiar Número 93 en Ecatepec, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Estado de México Oriente informó que la clínica presentó daños estructurales importantes como consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, siendo dictaminada como pérdida total, por lo que se llevó a cabo su demolición.

Actualmente se encuentra en proceso la convocatoria del Procedimiento de Licitación Pública Nacional para su construcción en el que participan seis empresas y se tiene como fecha programada para el acto de fallo el próximo martes 28 de junio.

En este sentido, refirió que “es de suma importancia mencionar que en ningún momento se ha dejado de otorgar el servicio a la derechohabiencia adscrita; de sus 34 consultorios, 17 de ellos se encuentran habilitados en la Subdelegación Ecatepec , siete en la UMF No. 67, cinco en la UMF No, 191, ambas en Ecatepec, y cinco en la UMF No. 91 de Coacalco”.

El IMSS en el Estado de México Oriente indicó que mantiene su compromiso con la salud de los mexiquenses y pone a disposición el número telefónico de orientación

al derechohabiente: 800 623 2323.