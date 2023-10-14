FOTOS: Así se vio el "anillo de fuego" del eclipse solar de hoy 14 de octubre de 2023

Enmanuel Araos | El parque principal de la capital campechana también fue sede para observar el eclipse solar anular.

Enmanuel Araos | El parque principal de la capital campechana también fue sede para observar el eclipse solar anular.

FIA | El evento astronómico más esperado del año es hoy 14 de octubre, y por supuesto que aquí te dejamos cómo ver el eclipse solar 2023 en vivo de forma segura.

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@Espectroide FIA | El evento astronómico más esperado del año es hoy 14 de octubre, y por supuesto que aquí te dejamos cómo ver el eclipse solar 2023 en vivo de forma segura.

@Espectroide FIA | El evento astronómico más esperado del año es hoy 14 de octubre, y por supuesto que aquí te dejamos cómo ver el eclipse solar 2023 en vivo de forma segura.

El sureste de México fue el escenario del evento astronómico más importante del año y así se vio el eclipse solar del 14 de octubre y el fenómeno conocido como “anillo de fuego”.

La Luna se interpuso entre el Sol y la Tierra, dando lugar a un anillo de fuego que fue visible en una franja de 200 kilómetros de ancho que recorrerá el continente americano.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar?

El próximo eclipse solar en México será el 8 de abril de 2024. El eclipse será total y pasará por el norte del país, desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. El punto ideal para observar el eclipse será el puerto mexicano de Mazatlán, donde la duración de la fase total será de 4 minutos y 25 segundos.

De acuerdo con las estimaciones de los expertos, el puerto mexicano de Mazatlán y sus alrededores serán las ubicaciones ideales para observar el evento del 2024.

A lo largo del camino de la umbra, primero se observará un eclipse parcial, ya que inicialmente la Luna tapará solo una fracción de la superficie solar. En Mazatlán, el eclipse iniciará a las 10:51:22. La fase total del eclipse empezará a las 12:07:24 y terminará a las 12:11:43, justo cuando el Sol estará en el cenit, o sea en el punto más alto en el cielo.

¿Por qué ocurre un eclipse solar?

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Esto se debe a que la Luna tiene un tamaño aparente similar al del Sol, por lo que puede bloquear la luz solar desde la perspectiva de un observador en la Tierra.

Para que ocurra un eclipse solar, el Sol, la Luna y la Tierra deben estar alineados. Esto ocurre aproximadamente dos veces al año, pero en la mayoría de los casos, la alineación no es perfecta. En estos casos, solo se observa un eclipse parcial, en el que la Luna no bloquea completamente el Sol.

La sombra de la Luna, llamada umbra, es una región oscura que se proyecta sobre la superficie de la Tierra cuando la Luna está exactamente alineada con el Sol. La umbra es muy estrecha, por lo que solo se puede ver un eclipse solar total desde una pequeña región de la Tierra.

La penumbra es una región de sombra parcial que se proyecta sobre la superficie de la Tierra cuando la Luna no está exactamente alineada con el Sol. La penumbra es mucho más grande que la umbra, por lo que un eclipse solar parcial se puede ver desde una región mucho más grande de la Tierra.

