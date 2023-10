Esto debes hacer si miraste directamente al Sol durante el eclipse solar

La mañana de este sábado 14 de octubre, un eclipse solar maravilló a México con su imponente “anillo de fuego”. Para muchos, el evento fue tan irresistible que no pudieron evitar mirar directamente al Sol sin medir las consecuencias, por eso te decimos qué debes hacer si fuiste uno de los despistados.

¿Por qué no debes mirar al Sol durante un eclipse solar?

Mirar directamente al Sol, sin la protección adecuada, puede causar daños irreversibles a nuestra vista, porque la radiación UV e infrarroja puede quemar las células fotorreceptoras en la retina. Este deterioro se denomina “retinopatía solar”.

Aunque en la mayoría de los casos, las consecuencias de mirar directamente al Sol durante un eclipse, no se manifiesten de forma inmediata, eso no significa que no existan daños para nuestra vista, porque estos podrían presentarse horas después de la siguiente forma:



Visión borrosa o distorsionada.

Un punto ciego en el centro de la visión.

Cambios en la percepción del color.

Dificultad para reconocer detalles finos.

Si llegas a presentar alguna de las molestias antes mencionadas o estas se agravan a lo largo del día, se recomienda acudir con un médico especialista para obtener un tratamiento adecuado.

¿Qué hacer si miraste directamente al Sol durante un eclipse?

Si tú o alguno de tus amigos no puedo resistirse a mirar el eclipse solar sin la protección adecuada, algunas de las recomendaciones a seguir, son:



No frotes los ojos, ya que podrías empeorar el daño ocular.

Toma un descanso visual lejos de la exposición a la luz brillante, se sugiere un lugar oscuro o con poca iluminación

Hidratación ocular, usa gotas oftalmológicas lubricantes para mantener los ojos hidratados.

De igual forma se aconseja acudir con un oftalmólogo lo antes posible, porque la visión borrosa podría ser síntoma de un daño ocular y debe ser evaluada por un especialista.

¿Cómo saber si me dañe la vista con el eclipse?

Una de las preocupaciones más comunes a la hora de ver un eclipse es la perdida total de vista, muchas personas piensan que la única complicación podría ser daños a la retina; sin embargo, Russel van Gelder, presidente de la Sociedad Estadounidense de Oftalmología, explica que también pueden existir otras dolencias.

El experto asegura que el peligro de mirar directamente al Sol no siempre aparece en las primeras horas de exposición, sino que, en ocasiones se manifiestan días, semanas y hasta meses después, generalmente con la aparición de un punto ciego en los ojos.

Otra de las consecuencias más notables son los intensos dolores de cabeza que pueden presentarse de manera frecuente y sin motivo aparte, así como ver imágenes distorsionadas u objetos más pequeños de lo que en realidad son.

Russel van Gelder adelanta que la perdida de vista será el último de los efectos, pues este nivel de daño solo llegaría con la acumulación de más factores dañinos para nuestra vista. En caso de notar algún problema, el experto adelantó que de recibir un tratamiento adecuando los síntomas podrían desaparecer en tres o seis meses.