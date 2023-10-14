El sureste de México fue el escenario del evento astronómico más importante del año. El eclipse solar del 14 de octubre enamoró a propios y extraños, pues se pudo apreciar el fenómeno conocido como "anillo de fuego".

La Luna se interpuso entre el Sol y la Tierra, dando lugar a un anillo de fuego que será visible en una franja de 200 kilómetros de ancho que recorrerá el continente americano.

Transmisión en VIVO del eclipse solar hoy 14 de octubre de 2023

11:32 Se ve el "anillo de fuego"

Así se ve el "anillo de fuego" desde Bacalar, Quintana Roo, próximo a que se aprecie en un 90%.

11:20 Así se ve el Sol a punto de ser opacado por la Luna

Se ha ensombrecido con el famoso "anillo de fuego" en los últimos minutos de hoy 14 de octubre. Una experiencia que no podremos ver de nuevo, sino hasta abril de 2024.

|Captura de video en vivo

11:00 Así cubre la Luna al Sol en estos momentos

Ve aquí el eclipse solar del 14 de octubre en vivo en cada estado de México y la forma más segura de ver el fenómeno del “anillo de fuego”|Captura de video en vivo

La astrónoma Julieta Fierro explicó el fenómeno del eclipse solar 2023

🔵#JustoAhora ¡ #CU se convierte en un gran observatorio!



La astrónoma Julieta Fierro (@FierroGossman) explica a decenas de curiosos el fenómeno del eclipse solar 2023.



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La astrónoma Julieta Fierro explicó a decenas de curiosos sobre el fenómeno del eclipse solar 2023. En México, el eclipse anular fue visible en la península de Yucatán, en una franja que atravesará el sur de Quintana Roo, el sur de Yucatán y el norte de Campeche.

No te pierdas: Julieta Fierro explica cuál es la mejor manera de ver el eclipse solar solo con las manos

10:39 Así luce el eclipse solar a minutos de su comienzo

Ve aquí el eclipse solar del 14 de octubre en vivo en cada estado de México y la forma más segura de ver el fenómeno del “anillo de fuego”.|Captura de video en vivo

Poco a poco la Luna va cubriendo al Sol ante la los ojos de los amantes del cielo y los eventos astronómicos.

09:30 Comienza a verse el eclipse solar

Hoy la Luna apagará por 4 minutos 15 segundos al perpetuo Sol y formará un asombroso "anillo de fuego". Turistas llegaron a la zona para presenciar este maravilloso evento astronómico en Bacalar, Quintana Roo.

09:00 Arranca evento en las Islas de CU para ver el eclipse solar de “anillo de fuego”

Las Islas de CU reciben a decenas de visitantes para el "Picnic bajo la sombra, convivio en torno al eclipse anular de sol". El pronóstico para el eclipse anular en la Península de Yucatán es de cielo medio nublado a nublado, ambiente caluroso y rachas de viento de hasta 40 km/h. Para el Valle de México se prevé ambiente de frío a fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla por la mañana.

🤩🌒☀️ Decenas de froneterizos llegaron a a la Universidad Autónoma de #CiudadJuárez para observar el #Eclipse2023.



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08:30 Abren las puertas del Planetario Luis Enrique Erro. Se espera la llegada de más de tres mil 500 personas para ver el eclipse anular.

¿A qué hora empieza el eclipse solar del 14 de octubre de 2023?

Debido a la ubicación geográfica de México, el eclipse solar de hoy 14 de octubre no podrá ser visto en su totalidad. Solo en una franja de 200 kilómetros de ancho que recorrerá el continente americano se podrá ver el anillo de fuego.

En México, esta franja atravesará la península de Yucatán, en una zona que abarca el sur de Quintana Roo, el sur de Yucatán y el norte de Campeche. Y el comienzo de este evento será a partir de las 08:00 horas.

¿A qué hora es el punto máximo del eclipse solar anular?

El punto máximo del eclipse en la CDMX será 11:09 horas y en el Valle de Toluca, en Edomex, será a las 11:08 horas. Por su posición geográfica, cada estado de México tendrá un horario distinto, te dejamos acá el listado:

Aguascalientes - Aguascalientes: 09:29 horas

Baja California - Mexicali: 08:09 horas

Baja California Sur - La Paz: 08:21 horas

Campeche - Campeche: 09:45 horas

Chiapas - Tuxtla Gutiérrez: 09:47 horas

Chihuahua - Ciudad Juárez: 09:15 horas

CDMX: 09:36 horas

Coahuila - Saltillo: 09:25 horas

Colima - Colima: 09:33 horas

Durango - Durango: 09:34 horas

Estado de México - Toluca: 09:36 horas

Guanajuato - León: 09:31 horas

Guerrero - Chilpancingo: 09:39 horas

Hidalgo - Pachuca: 09:35 horas

Jalisco - Guadalajara: 09:31 horas

Michoacán - Morelia: 09:34 horas

Morelos - Cuernavaca - 09:37 horas

Nayarit - Tepic: 08:28 horas

Nuevo León - Monterrey: 09:25 horas

Oaxaca - Oaxaca: 09:43 horas

Puebla - Puebla: 09:38 horas

Querétaro - Querétaro: 09:33 horas

Quintana Roo - Chetumal: 10:51 horas

San Luis Potosí - San Luis Potosí: 09:30 horas

Sinaloa - Culiacán 8:22 horas

Sonora - Hermosillo: 08:14 horas

Tabasco - Villahermosa: 09:45 horas

Tamaulipas - Ciudad Victoria: 09:29 horas

Tlaxcala - Tlaxcala: 09:37 horas

Veracruz - Veracruz: 09:39 horas

Yucatán - Mérida: 09:45 horas

Zacatecas - Zacatecas: 09:28 horas

¿Por qué no se puede ver un eclipse solar directamente?

Si miras directamente un eclipse, dañas irremediablemente tu vista por la radiación solar, pues esta contiene rayos ultravioleta o infrarrojos, que pueden dañar el ojo gravemente.

Durante un eclipse solar, la disminución de luz puede llevarnos a creer erróneamente que es seguro observar directamente al Sol. No obstante, la radiación solar sigue siendo altamente intensa, incluso cuando hay una cobertura parcial. Los rayos UV e infrarrojos pueden causar daños en la retina, lo que puede resultar en ceguera o pérdida de visión.

¿Cómo reaccionan los animales durante un eclipse solar?

Este tipo de fenómenos tardan en repetirse y lo más probable es que la mayoría de los animales que los experimentan lo hagan por primera y última vez en su vida.

La sabiduría popular relata que en ese momento las gallinas se van a dormir o que los perros ladran al cielo, pero la comunidad científica no había ahondado demasiado en cómo este fenómeno afecta la fauna hasta ahora.

