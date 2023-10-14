Fotos y videos: Así se vio el “anillo de fuego” del eclipse solar de hoy 14 de octubre 2023
Así se vio el eclipse solar del 14 de octubre 2023, donde se pudo apreciar el fenómeno conocido como el “anillo de fuego"; en FIA te traemos las imágenes.
El sureste de México fue el escenario del evento astronómico más importante del año. El eclipse solar del 14 de octubre enamoró a propios y extraños, pues se pudo apreciar el fenómeno conocido como "anillo de fuego".
La Luna se interpuso entre el Sol y la Tierra, dando lugar a un anillo de fuego que será visible en una franja de 200 kilómetros de ancho que recorrerá el continente americano.
Transmisión en VIVO del eclipse solar hoy 14 de octubre de 2023
11:32 Se ve el "anillo de fuego"
Así se ve el "anillo de fuego" desde Bacalar, Quintana Roo, próximo a que se aprecie en un 90%.
11:20 Así se ve el Sol a punto de ser opacado por la Luna
Se ha ensombrecido con el famoso "anillo de fuego" en los últimos minutos de hoy 14 de octubre. Una experiencia que no podremos ver de nuevo, sino hasta abril de 2024.
¡Hermoso! Así se ve el #EclipseSolar 2023 a través de un telescopio desde #CuautitlánIzcalli— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2023
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11:00 Así cubre la Luna al Sol en estos momentos
La astrónoma Julieta Fierro explicó el fenómeno del eclipse solar 2023
🔵#JustoAhora ¡ #CU se convierte en un gran observatorio!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2023
La astrónoma Julieta Fierro (@FierroGossman) explica a decenas de curiosos el fenómeno del eclipse solar 2023.
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La astrónoma Julieta Fierro explicó a decenas de curiosos sobre el fenómeno del eclipse solar 2023. En México, el eclipse anular fue visible en la península de Yucatán, en una franja que atravesará el sur de Quintana Roo, el sur de Yucatán y el norte de Campeche.
- No te pierdas: Julieta Fierro explica cuál es la mejor manera de ver el eclipse solar solo con las manos
10:39 Así luce el eclipse solar a minutos de su comienzo
Poco a poco la Luna va cubriendo al Sol ante la los ojos de los amantes del cielo y los eventos astronómicos.
09:30 Comienza a verse el eclipse solar
Hoy la Luna apagará por 4 minutos 15 segundos al perpetuo Sol y formará un asombroso "anillo de fuego". Turistas llegaron a la zona para presenciar este maravilloso evento astronómico en Bacalar, Quintana Roo.
09:00 Arranca evento en las Islas de CU para ver el eclipse solar de “anillo de fuego”
Las Islas de CU reciben a decenas de visitantes para el "Picnic bajo la sombra, convivio en torno al eclipse anular de sol". El pronóstico para el eclipse anular en la Península de Yucatán es de cielo medio nublado a nublado, ambiente caluroso y rachas de viento de hasta 40 km/h. Para el Valle de México se prevé ambiente de frío a fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla por la mañana.
🤩🌒☀️ Decenas de froneterizos llegaron a a la Universidad Autónoma de #CiudadJuárez para observar el #Eclipse2023.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2023
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08:30 Abren las puertas del Planetario Luis Enrique Erro. Se espera la llegada de más de tres mil 500 personas para ver el eclipse anular.
¿A qué hora empieza el eclipse solar del 14 de octubre de 2023?
Debido a la ubicación geográfica de México, el eclipse solar de hoy 14 de octubre no podrá ser visto en su totalidad. Solo en una franja de 200 kilómetros de ancho que recorrerá el continente americano se podrá ver el anillo de fuego.
En México, esta franja atravesará la península de Yucatán, en una zona que abarca el sur de Quintana Roo, el sur de Yucatán y el norte de Campeche. Y el comienzo de este evento será a partir de las 08:00 horas.
¿A qué hora es el punto máximo del eclipse solar anular?
El punto máximo del eclipse en la CDMX será 11:09 horas y en el Valle de Toluca, en Edomex, será a las 11:08 horas. Por su posición geográfica, cada estado de México tendrá un horario distinto, te dejamos acá el listado:
- Aguascalientes - Aguascalientes: 09:29 horas
- Baja California - Mexicali: 08:09 horas
- Baja California Sur - La Paz: 08:21 horas
- Campeche - Campeche: 09:45 horas
- Chiapas - Tuxtla Gutiérrez: 09:47 horas
- Chihuahua - Ciudad Juárez: 09:15 horas
- CDMX: 09:36 horas
- Coahuila - Saltillo: 09:25 horas
- Colima - Colima: 09:33 horas
- Durango - Durango: 09:34 horas
- Estado de México - Toluca: 09:36 horas
- Guanajuato - León: 09:31 horas
- Guerrero - Chilpancingo: 09:39 horas
- Hidalgo - Pachuca: 09:35 horas
- Jalisco - Guadalajara: 09:31 horas
- Michoacán - Morelia: 09:34 horas
- Morelos - Cuernavaca - 09:37 horas
- Nayarit - Tepic: 08:28 horas
- Nuevo León - Monterrey: 09:25 horas
- Oaxaca - Oaxaca: 09:43 horas
- Puebla - Puebla: 09:38 horas
- Querétaro - Querétaro: 09:33 horas
- Quintana Roo - Chetumal: 10:51 horas
- San Luis Potosí - San Luis Potosí: 09:30 horas
- Sinaloa - Culiacán 8:22 horas
- Sonora - Hermosillo: 08:14 horas
- Tabasco - Villahermosa: 09:45 horas
- Tamaulipas - Ciudad Victoria: 09:29 horas
- Tlaxcala - Tlaxcala: 09:37 horas
- Veracruz - Veracruz: 09:39 horas
- Yucatán - Mérida: 09:45 horas
- Zacatecas - Zacatecas: 09:28 horas
¿Por qué no se puede ver un eclipse solar directamente?
Si miras directamente un eclipse, dañas irremediablemente tu vista por la radiación solar, pues esta contiene rayos ultravioleta o infrarrojos, que pueden dañar el ojo gravemente.
Durante un eclipse solar, la disminución de luz puede llevarnos a creer erróneamente que es seguro observar directamente al Sol. No obstante, la radiación solar sigue siendo altamente intensa, incluso cuando hay una cobertura parcial. Los rayos UV e infrarrojos pueden causar daños en la retina, lo que puede resultar en ceguera o pérdida de visión.
¿Cómo reaccionan los animales durante un eclipse solar?
Este tipo de fenómenos tardan en repetirse y lo más probable es que la mayoría de los animales que los experimentan lo hagan por primera y última vez en su vida.
La sabiduría popular relata que en ese momento las gallinas se van a dormir o que los perros ladran al cielo, pero la comunidad científica no había ahondado demasiado en cómo este fenómeno afecta la fauna hasta ahora.