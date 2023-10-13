Julieta Fierro explica cuál es la mejor manera de ver el eclipse solar solo con las manos

¿Quieres ver el eclipse solar del próximo sábado 14 de octubre sin gastar y sin exponer tu vista? Julieta Fierro, física, astrónoma y divulgadora científica, nos explica la mejor opción para apreciar este fenómeno únicamente con la ayuda de nuestras manos.

El sábado 14 de octubre, México será testigo de un eclipse solar de tipo anular, caracterizado por la formación de un asombroso “anillo de fuego”.

Durante un eclipse solar anular, la Luna no cubre totalmente el Sol, es decir, no oscurecerá en su totalidad, sino que se apreciará una parte más externa, que se ve como un aro de luz brillante.

El evento es único en su tipo porque la última vez que se presentó en nuestro país fue hace casi 30 años, por lo que ahora se vislumbra una nueva oportunidad para hacer y Julieta Fierro nos explica cuál es la mejor forma.

Así puedes ver el eclipse solar solo con tus manos

Según explicó la física, astrónoma y divulgadora científica en entrevista con Hechos Meridiano, para ver un eclipse solar de manera segura, sin gastar ni exponer nuestra vista, solo es necesario juntar los dedos de nuestras manos formando una cuadrícula.

La posición de nuestras manos hará que se muestre una sombra en forma circular sobre alguna superficie plana, ya sea la pared o el piso, de acuerdo con Julieta Fierro esa son imágenes del Sol que durante el eclipse solar se irán viendo como una sonrisa o a manera de cuernito.

Otras formas seguras de ver el eclipse solar

¡No es todo! Otra forma de apreciar este evento sin la necesidad de exponer nuestra vista es observa los reflejos y sombras que se proyectan en los árboles y las hojas, ya que pueden crear sombras interesantes con formas de medias lunas o sonrisas.

Para este método necesitaremos hallar un árbol frondoso, que a medida que avance el eclipse muestre el paso del Sol sobre nuestro planeta.

También se recomienda crear un proyector solar casero con ayuda de un cartón y tijeras para hacer un agujero de medio centímetro en nuestra base. Este pequeño círculo tiene que ser muy limpio en sus bordes porque ayudará a proyectar la imagen del Sol en una superficie blanca, como un trozo de papel.