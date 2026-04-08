Colombia entra en nueva emergencia económica: Petro anuncia reforma tributaria y advierte decretos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la noche de este martes que su gobierno impulsará una nueva emergencia económica y presentará una reforma tributaria ante el Congreso para intentar equilibrar el presupuesto de 2026; la medida se da en medio de presiones fiscales y tensiones con el banco central.

El mandatario advirtió que, si el Congreso no aprueba las propuestas, su gobierno podría recurrir a decretos ; el objetivo, dijo, es sostener el nivel de vida ante un escenario económico que enfrenta un creciente desequilibrio en las finanzas públicas.

¿Por qué el gobierno plantea una nueva emergencia económica?

El anuncio responde a un déficit en el presupuesto aprobado para 2026; el gasto autorizado por el Congreso no cubre las necesidades fiscales del país, lo que ha obligado al gobierno a buscar nuevas fuentes de financiamiento.

En este contexto, la reforma tributaria busca incrementar ingresos para cerrar la brecha presupuestaria; aunque no se detalló el monto, el gobierno reconoce que las finanzas atraviesan un momento de presión.

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Mi intervención a la Nación sobre la respuesta en actos de gobierno a la aberrante subida de la tasa de interés: bajar aún más el precio de los alimentoshttps://t.co/1b9Iz1yHau — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 8, 2026

Tensiones con el banco central y contexto político

La decisión también ocurre tras desacuerdos entre el gobierno y el banco central; recientemente, la autoridad monetaria elevó la tasa de interés de referencia, lo que generó diferencias con el Ejecutivo y derivó en la salida del ministro de Finanzas de la junta directiva.

A esto se suma el escenario político; el actual Congreso está por concluir funciones, mientras un nuevo Legislativo asumirá en julio, en paralelo al proceso electoral que definirá al próximo presidente.

Antecedentes y retos para la reforma

No es la primera vez que el gobierno intenta una estrategia similar; a finales del año pasado, una reforma tributaria fue rechazada, lo que llevó a declarar una emergencia económica que posteriormente fue suspendida por la corte constitucional.

Ahora, el reto será lograr respaldo político en un contexto de transición; analistas anticipan dificultades para que las nuevas propuestas avancen en el Congreso actual.

¿Qué sigue para la economía colombiana?

El anuncio abre un nuevo frente en la política económica del país; el gobierno busca asegurar recursos para 2026, mientras enfrenta límites institucionales y un entorno político en cambio.

La discusión se centrará en si la reforma logra avanzar por la vía legislativo o si el Ejecutivo recurre a mecanismos extraordinarios.