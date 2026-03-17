Sicario intenta asesinar a comisario de Atizapán, Edomex; disparó tres veces y falló

Tras el despliegue de la Coordinación Estado y Municipio (CEM), elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la policía local detuvieron a un joven identificado como el presunto responsable de un intento de homicidio contra un comisario municipal en Atizapán.

El ataque ocurrió cuando un grupo de personas que viajaban en una motocicleta interceptaron la unidad oficial en la que se trasladaba el mando policial y abrieron fuego. A pesar de la cercanía, no se reportaron lesionados, aunque la patrulla recibió los impactos de bala.

El ataque en Atizapán: Tres balazos calibre 9 milímetros

De acuerdo con el reporte del C2 municipal, el agresor disparó en tres ocasiones contra el vehículo oficial. Peritajes iniciales confirmaron que los impactos corresponden a proyectiles de calibre 9 milímetros. Tras el atentado, las fuerzas de seguridad implementaron acciones tácticas instruidas en las Mesas de Paz, logrando ubicar al sospechoso en calles de la misma demarcación.

El detenido fue identificado como Daniel “N”, de 25 años de edad. Tras ser informado de sus derechos, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente para definir su situación jurídica por el delito de tentativa de homicidio y lo que resulte.

En #Atizapán, la @EstatalEdomex y la Policía Local detuvieron a un hombre probable responsable de tentativa de homicidio contra un comisario municipal. Podría estar relacionado a una célula criminal dedicada a diversos robos y narcomenudeo en el #EdoMex.#OperativoCEM pic.twitter.com/LUqYBRKX1l — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 16, 2026

¿Quién es el presunto sicario que atacó a un comisario en Edomex?

Las primeras investigaciones de la Secretaría de Seguridad sugieren que Daniel “N” no actuaba solo. Se presume que forma parte de una célula delictiva con operaciones en diversos municipios del Estado de México, entre ellos:



Capulhuac

Santa Atizapán

Tianguistenco

Chapultepec

Mexicaltzingo

Este grupo criminal estaría vinculado no solo con ataques a autoridades, sino también con delitos de narcomenudeo, robo de vehículos, asalto a casa habitación y robo a transeúnte. Las indagatorias continuarán para dar con el resto de los cómplices que participaron en el ataque al comisario.