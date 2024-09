Mientras Dormía: Feroz ataque en Naucalpan deja un hombre acribillado en un sitio de taxis

Durante la madrugada de este miércoles 25 de septiembre, un episodio violento se registró en el Estado de México (Edomex), concretamente en el municipio de Naucalpan, donde un trabajador que se encontraba al interior de un sitio de taxis sufrió un atentado directo contra su persona y murió acribillado en el lugar.

De manera concreta, la balacera ocurrió en el cruce de las avenidas Ferrocarril de Acambaro y Centenario, al interior de la colonia San Antonio Zomeyucan, sitio al que se dirigió el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para corroborar los hechos y documentar lo sucedido, pues la zona se encontraba acordonada por las autoridades.

El sitio de taxis donde ocurrió el ataque directo lleva el nombre de Cuatro Camino Extensión El Molinito, donde quedaron regados alrededor de 15 casquillos, mismos que fueron identificados por las autoridades de Naucalpan, quienes crearon un perímetro de seguridad ante la llegada de algunos curiosos.

¿Qué pasó en Naucalpan con la balacera en un sitio de taxis?

De acuerdo con algunos testigos que se encontraban en el lugar, varios sujetos arribaron en un auto, descendieron y acribillaron al hombre justo frente a la banca del sitio de taxis de Naucalpan, por lo que quedó tendido en el lugar mientras los agresores huían. Posteriormente, el cuerpo de la víctima fue cubierto con una manta blanca.

Edomex: Balacera en Naucalpan deja un hombre acribillado en un sitio de taxis | Foto: Oscar Mendoza/FIA

CDMX: Tráiler queda atorado en Viaducto y San Antonio

Por otro lado y también durante la madrugada, mientras usted dormía , un tráiler de doble remolque, con capacidad de más de 60 mil litros de gas LP, se quedó atorado en el cruce del Viaducto Miguel Alemán y la avenida San Antonio.

Las dimensiones de la pesada unidad no permitieron que diera la vuelta y ya no pudo avanzar, por lo que fue necesario el apoyo de una grúa Brigadier para sacarlo, no sin antes provocar una severa afectación vial en la zona, a pesar de que ocurrió en un momento de bajo tránsito, alrededor de las 2 de la mañana.