Sin agua y sin seguridad, pero Cuautitlán declara 2026 como el “Año de AMLO”

Mientras problemas como la inseguridad, la falta de agua y las calles llenas de baches siguen afectando a miles de habitantes, el gobierno municipal de Cuautitlán, Estado de México (Edomex), decidió enfocarse en otras prioridades.

Con el fin de rendir homenaje al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la papelería oficial del Ayuntamiento, la presidenta municipal Juana Carrillo llevó al Cabildo una propuesta que no tardó en generar críticas.

¿Qué dice el membrete que aprobó el Ayuntamiento de Cuautitlán México?

La iniciativa consiste en agregar a todos los documentos oficiales del Ayuntamiento un membrete que literalmente señala: “Año Municipal de Andrés Manuel López Obrador”.

De los nueve regidores que integran el Cabildo, seis votaron a favor, avalando que esta leyenda acompañe oficios, comunicados y trámites durante todo el año 2026.

Para algunos integrantes del Cabildo, la medida fue innecesaria. La regidora Beatriz Balanzar expresó abiertamente su desacuerdo al considerar que existen temas mucho más urgentes que atender en el municipio.

“Tenemos problemas graves como seguridad, servicios públicos y agua. Hay otras cosas donde deberíamos poner todo nuestro trabajo y empeño. Este tipo de decisiones no son necesarias”, señaló.

Habitantes reclaman prioridades: seguridad, agua y calles olvidadas

La molestia no se quedó en el Cabildo. Entre los habitantes de Cuautitlán, la decisión fue recibida con enojo, ironía y hartazgo, pues consideran que el gobierno municipal está más preocupado por su “patriotismo”, que por resolver problemas cotidianos.

Bilmara Sandoval, vecina del municipio, lo resumió de forma directa:

“¿A mí en qué me beneficia que sea el año de Andrés Manuel si mi colonia no tiene agua, no tiene seguridad ni alumbrado público? Carecemos de calles dignas y de atención real”.

Tranquilino Sandoval, otro habitante, calificó la situación como “terrible”, al señalar que las promesas de campaña no se han cumplido y que el discurso oficial parece más un eslogan partidista que una respuesta a la realidad.

Automovilistas también alzan la voz por calles llenas de baches

El descontento también se refleja en quienes transitan diariamente por Cuautitlán. Automovilistas denunciaron que las calles y avenidas se encuentran en mal estado, con baches y pavimento deteriorado, mientras el gobierno local apuesta por decisiones simbólicas.

Pese a las críticas, el gobierno municipal confirmó que el membrete alusivo a AMLO permanecerá durante todo el año 2026 en los documentos oficiales del Ayuntamiento de Cuautitlán.