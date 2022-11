Edson Martínez desapareció hace dos semanas en Zapopan

La familia Martínez González está desconsolada por la ausencia de Edson, un adolescente de 14 años a quien extrañan tras su desaparición en Zapopan, Jalisco.

El pequeño Edson salió de su domicilio ubicado en la colonia Misión Capistrano el 7 de noviembre alrededor de las seis de la tarde. Las cámaras de vigilancia lo vieron por última vez en Copalita y carretera Colotlán.

Dos semanas de incertidumbre por la ausencia de Edson

“No’más (sic) sabemos que se fue, no hubo discusión, no hubo nada, no hubo ningún regaño; hasta eso, ese día no hubo entrega de calificaciones para que lo pudiera regañar o algo. No sabemos cuál haya sido el detonante. Él tenía sus amistades en redes sociales, no sabemos, algunas se conocen pero no sabemos exactamente con quién se hablaba"; dijo para Fuerza Informativa Azteca , Edgar Martínez, papá de Edson.

Han transcurrido dos semanas de angustia, de repartir volantes por todas las vialidades de Zapopan, de interrogar a sus compañeros y a sus amigos, pero hasta hoy sin rastro alguno, pareciera que se lo tragó la tierra.

En tanto, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ya investiga el caso y revisa también cámaras de seguridad.

La familia de Edson ha recibido llamadas de extorsión

“Se te van los días, la segunda semana ya como que estás un poquito más tranquilo pero sigues buscando; no han sido fáciles, se te va el sueño apenas duermes un par de horas y ya despiertas y estás con ideas queremos mantener las ideas buenas pero las ideas malas te llegan y son las que te comen el corazón y son las que te desgastan. Existen los grupos de búsqueda quienes han coordinado para estar al pendiente de todos los lugares, hospitales, ya se generó la Alerta Amber casi de inmediato"; agregó el padre de Edson.

Edson estudiaba tercero de secundaria, un buen estudiante con buenas calificaciones, alegre, le gusta bailar y cantar. Como seña característica es que usa lentes, sin ellos no puede ver, es de tez clara y mide alrededor de 1.65 m.

Si usted lo ha visto, repórtelo.