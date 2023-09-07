Eduardo Verástegui se registra como aspirante independiente a la Presidencia de México para 2024

El actor, productor y cantante, Eduardo Verástegui, llegó a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para registrarse como aspirante independiente a la Presidencia de México en 2024.

El registro de Verástegui se da en el plazo límite para todos aquellos que buscan la candidatura independiente, pues en caso de no hacerlo este jueves 7 se septiembre perderán las oportunidades de participar en las elecciones 2024.

¿Qué dijo Eduardo Verástegui durante su registro como aspirante independiente a la Presidencia?

Tras dejar las instalaciones del INE, Eduardo Verástegui aseguró que su registro como aspirante independiente es por el hartazgo que existe en México de ver a los mismos políticos de siempre, además de buscar cambiar a México, pues es una lucha por la libertad.

"No va a ser por la brecha de siempre, los mismos políticos de siempre, las mismas promesas, hay más pobreza, más corrupción, más violencia. México no anda bien; tenemos a dos candidatas que son igualitas."

El actor dejó en claro que no es político; sin embargo, se encuentra "harto" de ver como han maltratado a México durante varios años.

La llegada del actor y productor @EVerastegui, a las oficinas del @INE se dio alrededor de las 14:50 horas para confirmar sus aspiraciones rumbo al 2024.#Elecciones2024 https://t.co/R3VUY13rEx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 7, 2023

¿Quién es Eduardo Verástegui?

Oriundo de Tamaulipas, Eduardo Verástegui nació el 21 de mayo de 1974 y pronto comenzó a hacerse notar en el mundo del espectáculo cuando fue integrante de una "boy band". Posteriormente se desempeñó como actor, el recibimiento que tuvo lo llevo a incursionar en Hollywood, donde participó en una serie.

El actor decidió salir de la pantalla e incursionar como productor de cortometrajes, lo galardonaron en:



Festival Internacional de Cortometrajes Heart of Gold

Festival Internacional de Cine de Heartland

Festival de Cine de Rochester

Festival de Cine de San Antonio

Festival de Cine Latino de San Diego.

"El PAN ha muerto": Verástegui sobre cambio de ideología al interior del partido

En recientes semanas, Verástegui cuestionó al Partido Acción Nacional (PAN), luego de que Xóchitl Gálvez hablara de su postura sobre el aborto.

“ (Xóchitl Gálvez) ha traicionado a su militancia al imponer una candidata que representa todo lo opuesto a los valores que defienden la mayoría de sus seguidores”, fueron sus palabras.

