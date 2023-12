Edy Smol: El acierto de Clara Brugada

A pesar del asombro descalificatorio, sobre la integración de Edy Smol, a quién burdamente han juzgado hasta el cansancio por las prendas que usa, su físico y su papel de conductor al frente de “Cuídate de la cámara”, pero como decía Maquiavelo: “En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven”.

Por tanto, ignoran la amplia trayectoria profesional, de más de 30 años, que posee Edy Smol, desarrollándose en el sector del retail, el marketing, la comunicación y como empresario.

Edy Smol no solo es un showman, es un hombre que conoce el negocio de la comunicación, va a la vanguardia, y sin temor a equivocarme, de gran inteligencia.

El acierto de Clara Brugada

Podremos estar de acuerdo o no, con los argumentos de Edy, podremos pensar similar o completamente diferente a Edy, pero no podemos negar la gran capacidad comunicativa, no solo en planeación estratégica, sino en la mera expresión de sus ideas, desde la cual ha logrado conectar con gente y eso no es fácil.

Así que la decisión de Clara, no fue improvisada, ni desde la ignorancia, porque la estrategia de comunicación es fundamental para acercarse acertadamente al electorado que busca seducir y mantener encandilado.

Clara Brugada pareciera dirigirse como el viejo slogan de Josefina Vazquez Mota que utilizó en 2012: “Voy derecho y no me quito”, pero a diferencia de Josefina, Clara va dando pasos contundentes, más allá de las descalificaciones.

Clara frustraría planes de la oposición en CDMX

Para muestra su reciente reunión con diversos representantes del sector empresarial, con el objetivo de generar alianzas en beneficio de la ciudad, (en caso de ser electa) entre otras causas como los derechos para la comunidad LGBT, generar espacios gratuitos dedicados a la innovación, movilidad, entre otras.

Una mujer nada improvisada, podría ser capaz de derrumbar el castillo de naipes electoral que construye la oposición en la CDMX rumbo al 2024.