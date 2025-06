El G-7: México, Trump y una relación muy lastimada

En México seguimos acostumbrados a pensar que nadie presta atención a lo que hacemos y decimos en casa. Ya no es así. Las comunicaciones hoy no tienen fronteras.

Hoy si el líder del senado mexicano se burla de un senador de Missouri, esas imágenes ya no solo se quedan en México, hoy se ven y se comentan en Estados Unidos. No porque el senador Gerardo Fernández Noroña sea muy conocido en Estados Unidos, no lo es, sino porque es el líder del senado mexicano, cuando él habla, no lo hace por él mismo, habla por todo México.

Cuando usted analiza la situación, el legislador mexicano estaba haciendo lo que debía hacer rechazando la sugerencia de que el impuesto a las remesas mexicanas subiera del 3.5% al 20%. Estaba defendiendo a su país. El problema es que Eric Schmitt, senador por Missouri, que la verdad no tiene ni mucha influencia ni importancia en el Senado estadounidense, usó esta burla de cualquier manera para hacerle daño, no a Fernández Noroña, sino a México.

Lo mismo ocurrió cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, llamó a movilizaciones internas para evitar esos aranceles. Eso creo la increíble “condena” de Kristi Noem la secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien mucho a su ventaja, usó las protestas en California, que nada tenían que ver con lo dicho por la presidenta Sheinbaum, para intentar hacerle daño a la relación bilateral de México-Estados Unidos.

Antes de que usted empiece a despotricar, déjeme señalar que hay que poner mucha atención y que... “OJO”, lo verdaderamente importante de este último episodio no fue la condena de la señora Noem hecha en la oficina oval a un lado del escritorio presidencial. Lo verdaderamente trascendente es que el presidente Trump, que estaba presente frente a las cámaras de televisión de la prensa mundial, pudo haber hecho algún comentario negativo ahí mismo sobre la presidenta mexicana, pero en lugar de hacerlo se quedó callado.

Esto le demuestra a usted que México es importante, porque con su astucia, Trump prefirió no complicar las cosas diciendo algo sobre la presidenta Sheinbaum que después, hubiera sido muy difícil de descomplicar.

La gran ventaja de vivir fuera de México es que las cosas se ven más claras

Desde Washington, se ve claramente que con un gobierno como el de Donald Trump, las cosas se iban a complicar: las redadas y el maltrato a nuestros connacionales, el fentanilo, los aranceles de Trump que pisotearon la relación comercial entre los dos países. La lista es larga.

Del lado mexicano, el enfoque más nacionalista en su política interna ha creado la idea en Washington de que cualquier colaboración con Estados Unidos es una posible violación de su soberanía.

La gran diferencia del gobierno mexicano actual con el gobierno mexicano anterior

La cabeza fría de la presidenta Sheinbaum ha funcionado. La mayor cooperación en la lucha contra las drogas ha calmado a los trompistas del congreso, y a pesar de que todos los días se expresan inquietudes sobre diversas políticas y reformas en México, las cosas pueden aún salvarse. La relación está lastimada, pero no está mal herida.

En la reunión del G7 hay que salvar el acuerdo comercial de América del Norte

El presidente Trump, el Primer Ministro de Canadá Mark Carney, y la presidenta de México tienen que reunirse aunque sea por separado porque los cuatro temas cruciales para América del Norte: las tarifas de Trump, el comercio entre los tres países, la seguridad fronteriza y la inmigración, no pueden hacerse a un lado, solo porque... ‘No hubo tiempo’.

Para los canadienses, está oportunidad de tener a Trump fuera del ambiente de Washington sin el peso de la Casa Blanca, es una buenísima oportunidad para dialogar con el hombre, no con el líder de las políticas extremas de MAGA. (Make America Great, movimiento que ha hecho extremas las posiciones nacionalistas estadounidenses). Para México está oportunidad es igual de crucial. La hora de reunión con Trump tiene que resultar muy jugosa.

La presidenta Sheinbaum mantiene el interés-- y la idea es encontrar un marco global de acuerdo y entendimiento que permita que México y Estados Unidos avancen durante los próximos tres años y medio, trabajando con una administración como la del presidente Trump. Por eso había una reunión planeada con el Secretario de Estado a realizarse en nuestro país.

Pero Rubio nunca llegó. Y desafortunadamente, el ciclo de noticias se tornó desfavorable para los dos países mientras la presidenta Sheinbaum decidía si metía todas las castañas al fuego al mismo tiempo.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, exembajador de Estados Unidos en México, sustituyó a Rubio y se reunió con la presidenta el 11 de junio. Para evitar que más gasolina fuera tirada a la hoguera, el encuentro fue catalogado como una “visita de cortesía”. Eso le ahorró a la presidenta y al mismo Subsecretario de Estado, tener que decirnos de qué hablaron.

Landau vino de recadero. Y el mensaje tuvo que haber sido conciliatorio, si no, la presidenta no estaría poniendo en riesgo su prestigio asistiendo a la remota ciudad de Kananaskis, Alberta, situada en las faldas de las Montañas Rocosas canadienses, para días de intensas discusiones y trabajo en la margen de la reunión mundial del G-7.

Generalmente esta cumbre anual, es para que los líderes de las siete potencias más industrializadas hablen de finanzas y de dinero. Pero está vez, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos tendrán otras distracciones. El pleito entre Irán e Israel va a quitarles mucho tiempo.

Distracciones aún mayores serán los aranceles de Trump a Europa, y su posición de que de ahora en adelante los europeos aun con el conflicto ruso en Ucrania, tendrán que defenderse solos. Francia, Italia y Alemania van obviamente a tratar de proteger a su continente entero, eso tomará mucho tiempo también... y después como colmo, China se metió en la agenda.

Por su parte, México lleva a Canadá un tema urgente: el impuesto a las remesas que los mexicanos en Estados Unidos enviamos cada mes a nuestros familiares, en nuestro país. Obviamente la presidenta se ha opuesto enérgicamente a ese impuesto por varias buenas razones. En primer lugar, porque esto afectaría a los trabajadores mexicanos en EEUU, que ya se parten la espalda diariamente como para que ahora tengan que subsidiar con impuestos a su dinero, la vigilancia fronteriza con la que Trump está encaprichado.

Se opone también porque las remesas, de acuerdo con el Banco de México, ascendieron ya a $64,750 millones de dólares solo en el 2024. Y ese dinero que apoya a la economía mexicana, no puede ni debe reducirse, interrumpirse, o dejar de existir.

Recuerde usted que las remesas son dinero fluido, sin intermediario, que van del remitente a las familias. Son dólares frescos, cruciales para la economía mexicana. Es dinero para el que México no tiene que levantar ni un dedo para obtener.

Claudia Sheinbaum es aclamada en Estados Unidos como la “Susurradora de Trump”

A la presidenta mexicana se le atribuye haber seducido a Donald Trump, en sus conversaciones telefónicas sobre aranceles. Y a pesar de las malas interpretaciones sobre la “movilización” de migrantes en California, el G-7 le vuelve a dar ahora la muy importante oportunidad de demostrar que si puede recuperar su posición y seducir a Trump una vez más, con una agenda bilateral más amplia, en la que los difíciles temas de las tarifas, la inmigración y la seguridad en los dos países, siga haciendo muy fluida a la relación.

Hay que poner mucha atención en cómo se puede remendar lo que se ha rasgado, porque a pesar de una exitosa relación comercial por casi 35 años, los dos vecinos siguen estando distantes de uno a otro.

Remendar la relación que está muy lastimada, va a requerir encanto y firmeza. Será difícil, pero todo a esos altos niveles de la política, siempre es difícil.