Eiza González es imagen oficial de Louis Vuitton

Eiza González sigue acaparando la atención, pues su carrera va ascenso, luego de ser presentada como la primera mexicana en ser elegida para la imagen oficial de una campaña de Louis Vuitton.

A través de redes sociales, Eiza compartió las fotos que hizo con Thomas Whiteside y el artista Alex Israel para On The Beach, una nueva fragancia de la casa de moda.

Te puede interesar:Estrenos abril 2021 en Netflix, Amazon Prime y Disney+

Y como parte de la campaña publicitaria, la actriz concedió una entrevista a Vogue de Estados Unidos, donde mandó un mensaje inspirador.

“Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no veía muchas mujeres mexicanas en ellas (...) siempre me vendieron un poco que tenía que ser de un estilo específico para lograrlo, y el hecho de que las chicas en México que son morenas y latinas, como yo, vean una campaña como esta y se reconozcan en ella, con la escala de esta marca, me honra y me hace feliz. Es normalizar la imagen de las personas y hacer que se sientan incluidas y vistas”, dijo Eiza González.

De esta manera, la azteca se abre paso a la industrias tan competidas y complejas como la del cine en Estados Unidos y la moda internacional.

El diseño de la botella fue un proceso artístico para Alex Israel, así como el empaque de la nueva fragancia, la cual fue creada por Jacques Cavallier Belletrud.

Te puede interesar: Por error, arruinan 15 millones de dosis en fábrica de vacunas en Baltimore

Las fotos de Eiza González muestran a la actriz posando en la playa, tomando los rayos del sol y con su rostro bronceado. Sin embargo, en su cuerpo tiene un bodypaint, de tonos anaranjados y azules, como si se tratara de un amanecer que destaca su silueta.