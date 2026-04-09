México en la “tormenta perfecta”: Deuda histórica asfixia a comerciantes y ciudadanos; el país se encuentra en estanflación

¿Te ha pasado que gastas más de lo ganas y ya no puedes pagar tus deudas? Hoy, México vive esta realidad, en la que el Gobierno gasta más de lo que recauda, adentrando al país en una estanflación, una crisis económica que combina la alta inflación con el estancamiento económico, afectando a millones de mexicanos.

“Es muy difícil salir, es demasiado difícil, ya no sale uno, quiebra una, ya no sale”, explicó Aurora, comerciante afectada por la alta inflación en México.

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