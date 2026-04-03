Vacaciones caras: Mexicana de Aviación incumple y supera precios de la competencia

La promesa de ofrecer boletos hasta 20 por ciento más baratos por parte de Mexicana de Aviación no se cumplió, al menos en esta temporada alta.

En un comparativo de vuelos redondos entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Tulum, con mismas fechas, condiciones y equipaje, la aerolínea estatal resulta más cara que una competidora de bajo costo, evidenciando una diferencia de 599 pesos por el mismo servicio.

Mexicana no cumple con lo que prometió

Así es, prometieron boletos a bajo costo, pero los pusieron por las nubes, incluso más caros que la competencia.

La promesa no se cumplió; Mexicana de Aviación se comprometió a ofrecer boletos hasta 20 por ciento más baratos.

Hablemos de estas vacaciones de Semana Santa: mismas fechas, mismo destino, ambas aerolíneas saliendo y regresando al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), bueno, hasta la misma cantidad de equipaje permitido.

Vuelo redondo: AIFA-Tulum, Tulum-AIFA, del 7 al 10 de abril. En Mexicana de Aviación, el total es de 4 mil 828 pesos, mientras que en otra aerolínea de bajo costo, 4 mil 229 pesos.

Mexicana sin un mercado lógico

Sí, la aerolínea del estado mexicano cobra 599 pesos más por lo mismo. Eso es porque hay aerolíneas que se diseñan con nicho de negocio, con objetivo de rutas, con plan de mercado lógico, con objetivos en cuanto a explotación de rutas, de conectividad, y es algo con lo que no contó Mexicana.

No, pues no, imagínese, hoy en ese vuelo redondo AIFA-Tulum, ustedes, señor director de Mexicana, son 14% más caros; si después decidieran también cobrar el asiento, ahora sí van a alcanzar el 20% prometido, pero de aumento.

“Lanzamos promociones y hacemos la venta de boletos de una manera más accesible para los diferentes sectores sociales de nuestro país”.

¿Más accesible, cuándo? Porque al menos en esta temporada alta no les salió.