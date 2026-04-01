¡El fracaso de la prohibición! Vapeadores inundan el mercado negro en México y ponen en riesgo la salud de los consumidores

Hace más de dos meses prohibieron la venta de vapeadores en México, una medida que en lugar de inhibir el uso de estos artefactos, solo disparó su consumo en el mercado negro, poniendo en riesgo la salud de miles de mexicanos al no saber si es un producto de calidad.

“Me están orillando a buscarlo en un lugar donde no conozco la calidad, donde no conozco realmente qué es lo que voy a vapear”, contó Lorena, usuaria de vapeadores.

En enero 2026, entró en vigor el decreto que reformó la Ley General de Salud, prohibiendo la producción, distribución y comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos. La multa para quienes infrinjan la norma puede alcanzar una pena de 1 a 8 años en prisión.

Sin control de calidad y salud: Los riesgos de los vapeadores de 50 pesos en el mercado negro

La venta de vapeadores en el mercado negro se ha disparado, tan solo en el mercado sobre ruedas de la alcaldía Venustiano Carranza, se pueden encontrar estos cigarros electrónicos a precios accesibles,que rondan los 50 pesos.

El problema es que nadie garantiza la calidad y, mucho menos, el tipo de ingredientes que contienen los vapeadores en el mercado negro de México, pues no se sabe los riesgos a la salud que conlleva consumirlos.

“Un mercado negro de más de 20 mil millones de pesos (...) Paso tal y como se los advertimos, la gente sigue consumiendo, sigue comprando vapeadores, lo hacen en el mercado negro, sin pagar impuestos”, explicó Federico Dôring, diputado federal, en una entrevista con Azteca Noticias.

Crimen organizado: El “nuevo dueño” del mercado negro de vapeadores en México

La Organización “Defensorxs”, presentó el informe “Humo, Vapeo y Poder”, donde se establece que el crimen organizado ahora se concentra en los mercados ilicitos millonarios como el contrabando de tabaco y el tráfico de vapeadores.

Y es que la falta de regulación por parte del Gobierno de México, al final resultó su caldo de cultivo.

“Ahora los que están sonriendo son los del crimen organizado que tienen una nueva entrada de dinero para meter productos ilegales a México”, explicó Federico Dôring, diputado federal, para los micrófonos de Azteca Noticias.