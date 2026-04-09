La promesa de seguridad social para repartidores por aplicación en México está lejos de cumplirse como se esperaba. Aunque en 2024 se impulsó una reforma para garantizar su acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la práctica cientos de trabajadores denuncian que la protección es parcial, condicionada y, en muchos casos, insuficiente.

“No nos protegen todo el tiempo… solamente cuando tenemos pedido”, afirma Paola Ángel, vocera del colectivo “Ni un repartidor menos”. Su testimonio a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias, refleja una problemática creciente: la cobertura médica solo aplica mientras el trabajador está en servicio activo, dejando fuera momentos clave de su jornada.

¿Por qué la cobertura del IMSS no es permanente?

La reforma laboral estableció la afiliación de trabajadores de plataformas digitales al IMSS; sin embargo, en la operación cotidiana, la protección contra accidentes se limita al tiempo en que el repartidor está realizando un pedido o viaje.

Esto implica que actividades inherentes al trabajo, como trasladarse entre entregas o regresar a una zona de alta demanda, no se encuentran cubiertas, a pesar de formar parte esencial de la jornada laboral. “Si llevo pedido, bien por mí… pero si no, ¿dónde está mi seguro?”, cuestiona Jaciel Martínez, repartidor afectado.

Accidentes sin cobertura: el riesgo invisible de los repartidores por aplicación

El vacío legal ya tiene consecuencias. Jaciel relata que, tras entregar un pedido, sufrió un accidente vial mientras regresaba a su zona de trabajo. Al acudir a una clínica del IMSS, asegura que no fue atendido porque el incidente no ocurrió durante un servicio activo, pese a que la ley contempla protección contra riesgos laborales: “Nos ha pasado a varios… estamos haciendo nuestra labor, es justo que nos protejan”, denuncia.

¿Qué condiciones deben cumplir para conservar el seguro?

Los repartidores señalan que el acceso a la seguridad social también está sujeto a requisitos económicos y de tiempo. Para mantenerse afiliados, los repartidores deben:

Generar ingresos mínimos mensuales, cercanos a los 10 mil pesos sin contar propinas



Cumplir con horas de actividad, aunque solo se contabiliza el tiempo con pedidos activos.

Esto genera una paradoja, ya que estas personas pueden pasar hasta 12 horas en la calle, pero no alcanzar las horas necesarias para conservar el seguro.

Aun así, deben pagar cuotas al IMSS: “Si no llego al ingreso mínimo, me descuentan el seguro, pero ya no me lo retribuyen”, explica Paola Ángel.

Un modelo en revisión: ¿derecho garantizado o beneficio condicionado?

Especialistas en derecho laboral han advertido que este esquema podría contradecir el principio de protección continua en actividades de riesgo, establecido en la legislación mexicana. Mientras tanto, los repartidores siguen en un terreno incierto: cotizan, trabajan y se exponen… pero no siempre están protegidos; ¿puede considerarse un derecho laboral pleno si la protección depende de un algoritmo y no de la jornada real de trabajo?

