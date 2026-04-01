“Cada vez es más difícil”: microempresarios alertan crisis por estanflación en México; de esto se trata

La economía en México enfrenta uno de sus momentos más complejos en los últimos años; la combinación de inflación alta y bajo crecimiento económico, conocida como estanflación, está golpeando directamente a negocios, empresas e industrias en todo el país.

De acuerdo con especialistas como Gabriel Pérez del Peral, este escenario representa “el peor de los mundos posibles”, ya que afecta tanto la producción como el poder adquisitivo de las familias.

¿Qué es la estanflación y por qué preocupa?

La estanflación ocurre cuando una economía registra crecimiento débil o nulo al mismo tiempo que los precios siguen subiendo; esto impacta en que:

Aumentan los costos operativos

Disminuye el consumo

Se reduce la inversión

Se frenan los empleos.

Conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación ha impactado especialmente en alimentos y servicios básicos, elevando el costo de vida.

Sobrevivir cuesta cada vez más...



En México, microempresarios como Jorge García enfrentan el alza en renta, luz, gas e insumos, mientras las ventas bajan.



Expertos como Gabriel Pérez del Peral advierten un escenario de estanflación: bajo crecimiento con alta inflación, que… pic.twitter.com/zDpN9wMgGd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2026

Estanflación en México: ¿Cómo afecta a los pequeños negocios?

Para microempresarios como Jorge García, la situación es crítica. Señala que insumos básicos como jitomate, limón o carne han subido constantemente en los últimos meses: “Cada vez que compras, todo aumenta unos pesos más”, revela a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

A esto se suman incrementos en renta, luz y gas, lo que complica cubrir gastos como la nómina. Muchos negocios enfrentan un dilema: subir precios y perder clientes, o mantenerlos y reducir ganancias.

¿Por qué se genera un “círculo vicioso” económico?

El problema se agrava porque la caída en ventas reduce la capacidad de reinversión, esto impide crecer, abrir nuevas sucursales e incluso generar empleos.

Empresarios como Roberto Suárez reconocen que los planes de expansión se han detenido: “Nos ata de manos la situación”, afirma. Este ciclo (menos ingresos, menos inversión, menos crecimiento), es una de las principales señales de alerta en la economía. Factores que agravan la situación; además de la inflación, otros elementos complican el panorama:

Inseguridad

Falta de certeza jurídica

Tensiones internacionales

Procesos como la revisión del T-MEC

Estos factores generan incertidumbre y afectan la confianza empresarial.

Un reto urgente para la economía mexicana

Expertos coinciden en que el entorno económico requiere de condiciones que impulsen la inversión, además de la estabilidad, responsabilidad en gran medida de las políticas públicas.

En medio de este panorama, la pregunta es inevitable: ¿podrán los negocios resistir esta presión económica o estamos ante una ola de cierres que transformará el mercado en México?

