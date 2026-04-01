¿Se cancelan las vacaciones? Sube la TUA para vuelos internacionales y nacionales en AICM; esto costará viajar en avión

¡Cada día sale más caro! El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) confirmó un ajuste en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) para vuelos nacionales e internacionales, un aumento que impactará en el bolsillo de millones de viajeros.

El aumento en la tarifa ocurre en plenas vacaciones de Semana Santa 2026, lo que ha impactado a miles de mexicanos, pues el precio de los boletos de avión podría ser más caro en abril 2026.

Nuevas tarifas de TUA en AICM para abril 2026: ¿Cuánto cuesta el vuelo nacional e internacional?

A través del sitio web del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se publicaron las nuevas tarifas de la TUA para los vuelos internacionales y nacionales durante el mes de abril 2026; te compartimos el precio exacto.

Para vuelos nacionales, la tarifa TUA para abril 2026, será de $542.41 pesos por boleto de avión, un aumento del 2.3% en comparación del mes anterior.

Mientras que los vuelos internacionales, la TUA costará $1, 030.04 pesos mexicanos por pasajero, lo que representa un aumento del 3% respecto a marzo.

Vuelos nacionales e internacionales suben en abril 2026|AICM

El AICM destacó que el monto puede variar en los meses posteriores según el tipo de cambio.

¿Qué es el TUA y cómo funciona?

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), es el cargo que realizan los distintos aeropuerto de México por utilizar las instalaciones aéreas como salas de espera, sanitarias e incluso por la seguridad; esta tarifa no se cobra de forma directa, sino que viene incluida en el costo del boleto de avión.

El precio de esta tarifa dependerá del destino al que se viaje, ya que los costos son distintos si el vuelo es nacional o internacional.

¿Cómo se calcula la TUA?

Es importante aclarar que la TUA no es una cantidad fija, ya que el costo dependerá de la terminal aérea en la que se decida viajar, por lo que las tarifas podrían variar dependiendo del aeropuerto que se utilice, pero ¿cómo se calcula?

Esta tarifa se actualiza cada mes en función de la paridad peso-dólar, además dependerá si la ruta de viaje es con destino nacional o internacional.