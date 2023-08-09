Estados Unidos sanciona a tres integrantes del Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa por estar involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas mortales en el país vecino. Esta acción se realizó en coordinación con el gobierno de México.

“La acción de hoy está dirigida a personas clave responsables de facilitar el tráfico ilícito de drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia Estados Unidos, donde causa estragos en nuestras comunidades”, anunciaron las autoridades estadounidenses mediante un comunicado.

¿Quiénes son los integrantes del Cártel de Sinaloa que fueron sancionados en EU?

Las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro fueron los hermanos Alfonso y René Arzate García, “jefes de plaza” en Baja California, México, quienes manejan las operaciones del Cártel de Sinaloa en Tijuana y municipios circundantes. Los hermanos son conocidos por ser extremadamente violentos.

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También son acusados de transportar grandes cantidades de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, además de participar en secuestros y ejecuciones. Hasta el momento, los hermanos Arzate García se encuentran prófugos de la justicia.

El tercer integrante del Cártel de Sinaloa sancionado por Estados Unidos es Rafael Guadalupe Félix Núñez, quien es conocido como miembro importante de la organización. Fue detenido por las autoridades mexicanas en 2014, pero escapó de la cárcel en 2017 junto a otros miembros del Cártel, por lo que actualmente se encuentra prófugo.

Desde su fuga de prisión, Félix Núñez se ha convertido en un poderoso y violento líder del Cártel de Sinaloa en la ciudad de Manzanillo, Colima, México; la cual tiene un gran puerto que lleva su nombre y sirve como puerta de entrada para las drogas ilícitas.

¿Qué sanciones recibirán los integrantes del Cártel de Sinaloa?

Todas las propiedades e intereses, incluso aquellas donde sean socios en un 50 por ciento o más, que tengan los tres sancionados en Estados Unidos serán bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

“La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales más”, compartió en un comunicado el Departamento del Tesoro.