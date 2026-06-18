¿Cuántos años? La tortuga Jonathan se convierte en un ícono del Guinness

Durante casi dos siglos, Jonathan ha sido testigo del paso del tiempo. La tortuga gigante de Seychelles, que se cree nació alrededor de 1832, fue reconocida como un ícono del Libro Guinness de los Récords. Conoce al animal terrestre vivo más longevo del mundo.

¿Cuántos años tiene la tortuga más longeva del mundo?

Jonathan no solo ha retado el paso del tiempo, sino que también ha hecho historia. Con 194 años de edad, la tortuga gigante de Seychelles fue reconocida por Guinness World Records como el animal terrestre vivo más longevo y la tortuga más vieja registrada.

Se cree que Jonathan nació alrededor de 1832, una fecha que lo convierte en un testigo increible de casi dos siglos de historia. De acuerdo con los registros, ya tenía aproximadamente 50 años cuando fue trasladado a la isla de Santa Elena en 1882.

Jonathan the tortoise is officially a Guinness World Records ICON ✨



Believed to have been born c. 1832, Jonathan is the oldest living land animal at the grand old age of 194 years. He is a Seychelles giant tortoise and the average life expectancy of his species is 150. pic.twitter.com/WqxBrM4Z8H — Guinness World Records (@GWR) June 17, 2026

La extraordinaria longevidad de Jonathan resulta aún más sorprendente si se considera que la esperanza de vida promedio de las tortugas gigantes de Seychelles es de alrededor de 150 años. A sus 194 años, el reptil ha superado ampliamente ese promedio y se ha consolidado como un verdadero ícono del Libro Guinness de los Récords.