“Es un regalo": El relato de la madre de Romina, la niña que cayó en las escaleras del CETRAM

Lo que apuntaba a ser un día común se convirtió en uno de los más tristes para la pequeña Dayanna Romina de solo 5 años, y es que mientras ascendían por las escaleras eléctricas del Centro de Transferencia Modal ( CETRAM ), ubicado en la alcaldía Iztapalapa, un incidente impactante cambió el curso de sus vidas.

Fue allí donde Dayanna, de cinco años, cayó de una altura de más de 7 metros debido a la ausencia de uno de los cristales de protección en las escaleras.

Tragedia en el #CETRAM: La historia de Dayanna Romina



Un trágico incidente ocurrió en #Iztapalapa, donde Dayanna Romina, una niña de 5 años, cayó de más de 7 metros tras la falta de un cristal de protección en las escaleras eléctricas de la estación #PeriféricoOriente

“No había vidrio": El relato de la madre de la menor que cayó en la CETRAM

La madre de Dayanna, Jéssica Valdez, narró para Fuerza Informativa Azteca (FIA) el horroroso momento: “Ya cuando nos faltaban dos escalones para llegar, entonces no había vidrio, había un plástico; entonces las personas de atrás me dicen: ‘Oye, tu hija ya está en el suelo’. Fue el vacío”.

Después de varios intentos por atención médica en clínicas locales, finalmente Dayanna ingresó en el Hospital Pediátrico “San Juan de Aragón”. Este domingo 22 de diciembre, la pequeña fue sometida a una intervención quirúrgica debido a las graves lesiones que sufrió. Entre ellas se cuentan tres fracturas significativas:



Nariz

Mandíbula

Brazo derecho

“En la tomografía, nada más me comentaron los doctores que fue lo de la fractura de la nariz y la mandíbula (...) el bracito fue como que el golpe del lado derecho . La de la mandíbula será después; así es, será para la siguiente semana. Ya está programada la cita”, aseguró Jéssica, quien ha vivido la ansiedad de ver a su hija pasar por este proceso médico.

Servidores públicos fueron separados del cargo tras accidente de niña en la CETRAM

Las autoridades del gobierno capitalino han anunciado medidas inmediatas ante este incidente. Tres servidores públicos ya han sido separados de sus cargos y se están llevando a cabo revisiones exhaustivas en los centros de transferencia modal de la capital.

Mientras tanto, Dayanna continúa en su proceso de recuperación en el hospital, donde pasará las fiestas navideñas y de Año Nuevo lejos de la comodidad de su hogar, sometida a las atenciones médicas necesarias para su pronta recuperación.

“Literalmente, todos los paramédicos y las clínicas que he ido me han dicho que tu hija es un regalo, literalmente, te dieron una segunda oportunidad. Entonces me siento contenta porque mi hija está aquí conmigo”, expresó Jéssica, quien ha encontrado consuelo en la valentía de su pequeña Rommi.

En este momento de pruebas y desafíos, la comunidad se une para expresar su apoyo a la familia Valdez, ofreciendo sus oraciones y buenos deseos para que Dayanna logre superar esta adversidad y pronto regrese a su vida cotidiana con una sonrisa renovada.