El fenómeno del doble impacto: Por qué y cuándo un huracán toca tierra dos veces

El huracán "Polo" tocó tierra en Baja California Sur, pero ya hay un aalerta por un doble impacto para el día de hoy, esta vez en Sonora, ¿pero por qué ocurre esto? Aquí te lo explicamos.

¿Cómo se calcula la trayectoria de un huracán?

El cálculo de la trayectoria de un ciclón tropical no depende de una sola variable, sino de complejos modelos matemáticos y supercomputadoras que analizan el entorno de la tormenta.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), los meteorólogos recopilan datos en tiempo real mediante satélites, radares y misiones de los aviones "cazahuracanes"aviones "cazahuracanes" que penetran el ojo del sistema.

Herramientas computacionales como el modelo SLOSH (Sea, Lake, and Overland Surges from Hurricanes) calculan el impacto potencial evaluando la intensidad, la velocidad de traslación y las corrientes de dirección del viento en la atmósfera superior e inferior.

Como la atmósfera es un sistema dinámico en constante cambio, los pronósticos se representan mediante "conos de incertidumbre", los cuales reflejan el margen de variación posible conforme el meteoro avanza.

La física del rebote: ¿Cómo un ciclón sobrevive a su paso por tierra firme?

Cuando un huracán toca tierra, su estructura experimenta una degradación acelerada debido a la fricción con el terreno irregular y a la pérdida de su principal fuente de energía: el calor y la humedad de la superficie oceánica.

Sin embargo, cuando el ciclón cruza una franja de tierra estrecha, como una península, y logra salir nuevamente a cuerpos de agua cálidos (por ejemplo, el Golfo de California), la física del sistema permite que la capa límite planetaria se recupere.

Este tránsito breve por tierra debilita temporalmente los vientos máximos, pero si el núcleo interactúa de nuevo con un entorno marítimo favorable y baja cizalladura vertical del viento, el sistema puede reorganizar su convección y recargar energía antes de un segundo impacto continental.

¿Por qué se dice que un huracán tiene trayectoria errática?

Los huracanes carecen de un motor o dirección propia independiente; en realidad, son transportados por los grandes patrones de circulación atmosférica.

Según análisis meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la aparente erraticidad ocurre cuando entran en juego múltiples fuerzas simultáneas: la rotación terrestre a través del Efecto Coriolis, la interacción con sistemas frontales, y los cambios de posición entre potentes zonas de alta y baja presión.

Cuando estos flujos de aire chocan o compiten entre sí en las latitudes medias, el huracán puede frenar, describir curvas cerradas, girar repentinamente hacia el noreste o cambiar de velocidad de forma drástica, desafiando las líneas de desplazamiento convencionales.

Ejemplos históricos y zonas geográficas más vulnerables al doble golpe

Las regiones geográficas más vulnerables a este fenómeno son las franjas peninsulares y los golfos interiores, donde la configuración terrestre permite que un sistema cruce el territorio y vuelva a alimentarse en el mar.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha documentado y alertado sobre escenarios críticos de doble impacto, tales como los trayectos que cruzan la península de Baja California Sur para reorientarse y golpear de nuevo el territorio continental en Sonora o entidades vecinas.

Estos eventos históricos ponen en grave riesgo a las comunidades costeras debido a que el meteoro impacta dos veces a distintas poblaciones en un lapso de pocos días con lluvias torrenciales y marejadas ciclónicas extremas.

