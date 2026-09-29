Huracán “Polo” impactará dos veces a México: ¿a qué hora llegará a Sonora y qué municipios afectará?

Tras ingresar a Baja California Sur, el huracán “Polo” se prepara para un segundo impacto en México, manteniendo su trayectoria hacia las costas de Sonora, pero esta vez como ciclón de categoría 1.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que el huracán llegue durante las primeras horas del martes 29 de septiembre, cerca de Guaymas, aunque su intensidad podría cambiar antes de tocar tierra.

¿A qué hora llegará el huracán “Polo” a Sonora?

“Polo” mantiene su desplazamiento hacia el noroeste de México y, después de aproximarse a Baja California Sur, su trayectoria apunta directamente hacia Guaymas.

El pronóstico contempla que a las 06:00 horas del martes 29 de septiembre, el sistema se encuentre aproximadamente a 20 kilómetros al sur de Guaymas, con vientos sostenidos de alrededor de 140 km/h y rachas de hasta 170 km/h.

Conagua espera que “Polo” impacte como huracán de categoría 1, pero se prevén cambios en la intensidad del sistema conforme avance sobre tierra, pues anteriormente se creía que iba a tocar tierra en Sonora como tormenta tropical.

📲 El #SMNmx emitió un CAP por efectos de #Huracán, para mayor información consulta el siguiente link: https://t.co/nN4aGazEMt

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¿Qué estados recibirán las lluvias más fuertes del huracán “Polo”?

La amplia circulación del huracán provocará lluvias importantes en diferentes zonas del noroeste de México, incluyendo zonas de Baja California Sur, especialmente en Comondú, municipio por donde “Polo” ingresó.

El SMN prevé lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en zonas de Sonora. También se pronostican lluvias muy fuertes en el norte de Sinaloa y Chihuahua, además de precipitaciones fuertes en zonas de Baja California.

Estas cantidades de lluvia pueden generar encharcamientos, inundaciones, crecida de arroyos y afectaciones en caminos y carreteras, especialmente en zonas donde ya se hayan acumulado precipitaciones.

La llegada de “Polo” también podría generar oleaje elevado y condiciones peligrosas para la navegación, por lo que diversos puertos marítimos tuvieron que ser cerrados.

Estados en alerta máxima por el huracán “Polo”

La Coordinación de Protección Civil actualizo el semáforo de alerta de huracanes para las siguientes regiones:



Alerta roja: peligro alto

Centro de Baja California Sur.



Alerta naranja: peligro alto

Norte y sur de Baja California Sur; sur y oeste de Sonora.



Alerta verde: peligro bajo

Noreste y noroeste de Baja California; suroeste de Chihuahua; centro-norte y norte de Sinaloa; centro, este y noroeste de Sonora .



Alerta azul: peligro muy bajo

Oeste de Chihuahua; norte y noreste de Sonora.