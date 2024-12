¡Lo que gastan los mexicanos en Navidad! Todo listo para las fiestas decembrinas

Este fin de semana, los mercados se llenaron de compradores ansiosos por adquirir todo lo necesario para la tradicional cena navideña . Con un ambiente festivo, las familias se preparan para celebrar con sus seres queridos, destacando la importancia de mantener vivas las tradiciones. Según Patricia, una compradora habitual, “siento que es mi padre porque puede ser que no veas a tus amigos o a tu familia muy seguida, pero eso sí nos une”.

¿Qué es lo que más busca la gente en Navidad?

Los portales de venta han estado abarrotados, ofreciendo una amplia variedad de productos esenciales para la cena. Entre los platillos más populares se encuentran el bacalao, los romeritos y el pavo . Julia, otra compradora, comenta: “Voy a comprar un costillar de cerdo para hacerlo adobado y lo tradicional”.

Los precios son competitivos: la pierna oscila entre 120 y 130 pesos el kilo, mientras que el lomo varía entre 140 y 145 pesos.

No solo los platillos son esenciales; las piñatas también juegan un papel crucial en estas festividades. Paola subraya su importancia: “Lo tradicional y que no puede faltar son las piñatas”. Este elemento festivo no solo aporta diversión, sino que también refuerza los lazos familiares.

Navidad 2024: Mexicanos aumentan 13% su gasto en regalos

En estas fiestas navideñas, lo más importante es disfrutar con familia y amigos. Las compras no solo representan un gasto; son una inversión en momentos compartidos que fortalecen las relaciones. Con un aumento del 13% en el gasto promedio en regalos este año, los mexicanos están optando por hacer compras más planificadas y conscientes, buscando maximizar su presupuesto durante esta época decembrina.

La cena navideña es más que una tradición; es una oportunidad para crear recuerdos inolvidables junto a aquellos que amamos. Ya sea disfrutando de un delicioso platillo o rompiendo una piñata llena de sorpresas, cada momento cuenta en esta celebración tan especial. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te deseamos felices fiestas y una feliz Navidad.