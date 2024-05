¡Se retira leyenda de la Lucha Libre! El Hijo del Santo anuncia su gira de despedida

El Hijo de Santo, una de las leyendas históricas de la Lucha Libre, anunció este martes 21 de mayo su retiro del ámbito profesional luego de cuatro décadas arriba del ring. Pero lo hará de la mejor manera con una gira para despedirse de todos sus seguidores en México y el mundo.

En conferencia de presa dio a conocer los motivos de su retiro: “todo tiene un ciclo y lo quiero hacer ahora que estoy en plenitud, físicamente estoy bien, gracias a Dios no me duele nada, sigo ágil, me siguen viendo como en mis mejores tiempos...”

De esta forma, el hijo de la leyenda y que nos ha emocionado con grandes peleas desde que heredó el nombre de su padre, quiere despedirse de todo el público que lo ha ayudado a formar una carrera profesional durante estos 42 años.

''Todo tiene un ciclo''🥲



El Hijo del Santo se retira de la lucha libre: ''Me quiero ir en plenitud. Físicamente estoy bien, no me duele nada. pic.twitter.com/lrVmkQzKuz — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 21, 2024

La carrera profesional del Hijo del Santo

Fue un 18 de octubre de 1982 cuando Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez debutó con el nombre de su padre, El Santo, y comenzó su carrera luchística arriba del ring como el “Hijo del enmascarado de plata”. Después de eso, participó en dos de las empresas más importantes de Lucha Libre en México, CMLL y AAA, en las que se levantó con varios títulos.

Compartió el cuadrilátero con grandes estrellas de esta disciplina como Octagón, Super Muñeco, Negro Casas, Místico, Scorpio Jr., Perro Aguayo Jr., entre otros. De igual manera, a lo largo de su carrera ganó más de 60 máscaras y cabelleras, entre las que destacan las de grandes luchadores como Kato Kung Lee, Silver King, Aristóteles I, Negro Casas, Masdek, Brazo de Oro, Eddie Guerrero, Nicho el millonario, Dr. Cerebro, Cassandro, entre otros.

¿Cuándo empieza la gira de despedida del Hijo del Santo?

Sobre el inicio de su gira de despedida, el Hijo del Santo comentó que eligió el 22 de septiembre para iniciar, ya que su padre nació un 23 de septiembre, pero como este año cae en lunes, tuvieron que moverlo al domingo, sin embargo, esa fecha será un homenaje a su padre.

Es así que la gira de despedida iniciará el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, y entre las fechas que destacan se encuentran el 1 y 2 de noviembre, que se llevarán a cabo en el York Hall de Londres, Inglaterra.