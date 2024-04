¡Santa inseguridad! El Hijo del Santo es víctima de robo en aeropuerto de México

¡Ni los luchadores se salvan de la inseguridad en México! El Hijo del Santo, icono de la lucha libre en México, denunció mediante sus redes sociales que fue víctima de un robo en su equipaje en el aeropuerto durante su viaje de la Ciudad de México a Estados Unidos.

Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez , luchador profesional mexicano y quien es mejor conocido como El Hijo del Santo, fue víctima de la inseguridad que se vive en prácticamente todo el país.

¡Lucha contra la inseguridad! El Hijo del Santo sufre robo en aeropuerto

A través de su cuenta en la plataforma de videos cortos, TikTok, este gladiador mexicano denunció que sufrió el delito de robo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras realizaba un viaje rumbo a Estados Unidos para participar en un evento relacionado con el Día del Niño 2024.

En publicación que acompaña al video de denuncia, El Hijo del Santo señaló:”En el aeropuerto me abrió mi maleta y me robaron los productos oficiales que eran regalo para niños mexicanos en Estados Unidos, niños y sus papás que no pueden ir a México y tenían mucha ilusión de recibir máscaras, camisetas, muñecos. ¡Muy mal!”.

El reconocido luchador mexicano señaló que su equipaje, que había cerrado con candado, fue abierto en el aeropuerto en donde se perdieron varias de sus pertenencias, principalmente “souvenirs” como juguetes, playeras y máscaras que le iba a regalar a los niños mexicanos que viven en Estados Unidos.

¡Triste realidad! El Hijo del Santo denuncia robo en aeropuerto de México

“Estoy muy molesto y también con tristeza. Ayer viajé de la Ciudad de México a Tijuana y a la hora de cruzar tomé mis maletas y me di cuenta que una de ellas no tenía candado. Siempre les pongo candado, pero mis paisanos son muy mañosos y se robaron máscaras y playeras”, denunció El Hijo del Santo en un video en TikTok.

Claramente indignado, “El Hijo del Santo” señaló que algunos de sus paisanos son “muy mañosos”, por lo que hizo un llamado a todos los ciudadanos acerca del esfuerzo que se realiza a la hora de adquirir sus posesiones materiales.

Cabe señalar que el luchador profesional también comentó sobre el hecho de que la aerolínea en la que viajó, no tenía la culpa de lo sucedido pero sí acusó a los trabajadores de maltratar el equipaje de los pasajeros y en este caso en específico, de que algunos se roban los artículos de las maletas.

¿Quién fue el luchador El Santo?

Rodolfo Guzmán Huerta mejor conocido como “El Santo” fue un luchador profesional mexicano que nació el 23 de septiembre de 1917 y que murió el 5 de febrero de 1984.

Guzmán Huerta fue padre de Jorge Ernesto Guzmán Rodríguez, gladiador del cuadrilátero mejor conocido como El Hijo del Santo.

¿Dónde lucha El Hijo del Santo?

El legendario Hijo del Santo protagoniza sus peleas en la catedral de la lucha libre lagunera, es decir en la Arena Olímpico Laguna en Gómez Palacio, Durango.