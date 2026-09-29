Jalisco se prepara para la tormenta tropical Rachel tras el paso del huracán Polo

Buscan a dos desaparecidos en Puerto Vallarta y Talpa de Allende tras el paso del huracán Polo, mientras autoridades mantienen operativos de atención ante la posible llegada de nuevos efectos por la tormenta tropical Rachel.

¿Qué pasó en La Cuesta, Talpa de Allende?

En la comunidad de La Cuesta continúan este martes los trabajos para localizar a una persona que permanece desaparecida tras las afectaciones provocadas por las lluvias y el desbordamiento de corrientes de agua.

El operativo es coordinado desde un Comando de División y combina recorridos por tierra, sobrevuelos y el uso de drones. El helicóptero Fénix retomó las labores aéreas, mientras los equipos recorren los márgenes del río y realizan trabajos de limpieza, saneamiento y rehabilitación de caminos.

Sergio Ramírez, director de Protección Civil de Jalisco, informó que el domingo fueron localizados los cuerpos de dos menores y su madre. La búsqueda continúa para encontrar al padre, quien permanece desaparecido. Un reporte sobre otro posible hallazgo no pudo concretarse debido a las condiciones climáticas y al crecimiento de la corriente, que habría desplazado el cuerpo.

Las autoridades reforzaron este martes el operativo con embarcaciones y recorridos a pie. La intención es revisar alrededor de 20 kilómetros de los márgenes del río en la zona.

¿También buscan a una turista en Puerto Vallarta?

En Puerto Vallarta permanece activo otro operativo para localizar a una turista que desapareció el sábado después de ingresar al mar.

Personal de Protección Civil mantiene recorridos en playas y vigilancia con embarcaciones, mientras en algunas zonas de la ciudad todavía se observan las consecuencias de las lluvias. En el área comercial de Las Glorias, parte de la zona turística resultó inundada y decenas de negocios tuvieron afectaciones.

Además, Protección Civil advirtió que el oleaje podría aumentar durante la tarde de este martes y hacerse más intenso miércoles y jueves, debido a las condiciones que todavía genera Polo y a los posibles efectos de Rachel.

¿En qué condiciones se encuentra Polo este martes?

De acuerdo con la actualización de Conagua proporcionada para las 15:00 horas, Polo ya se debilitó a tormenta tropical sobre Sonora y mantiene un desplazamiento hacia el noreste a 33 kilómetros por hora.

El sistema se encontraba a 160 kilómetros al noreste de Guaymas, con vientos sostenidos de 100 km/h y rachas de hasta 120 km/h. Aunque continúa perdiendo fuerza, su circulación todavía puede generar lluvias importantes en el noroeste del país.

Esta tarde, #Polo disminuyó la fuerza de sus #Vientos y es ahora una #TormentaTropical. Su centro se localiza en tierra, sobre #Sonora, a 160 km al noreste de Guaymas, población perteneciente a dicha entidad. Los detalles en el link ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/RWTVK69s2o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Se pronostican lluvias torrenciales en zonas de Sonora, intensas en el norte de Sinaloa y muy fuertes en sectores de Baja California Sur y Chihuahua. También se esperan vientos fuertes y oleaje de hasta tres metros en zonas del golfo de California y costas de Sonora.

Conagua pidió extremar precauciones por lluvia, viento y oleaje, especialmente para la navegación marítima.

Rachel mantiene la preocupación en la costa de Jalisco

Mientras Polo se debilita, Rachel mantiene la atención sobre el Pacífico. La tormenta tropical se formó el domingo frente a las costas del sur del país y Conagua estableció vigilancia por sus posibles efectos desde Michoacán hasta Jalisco.

Por eso, en Puerto Vallarta y Talpa de Allende las labores de recuperación todavía no terminan, pero las autoridades ya mantienen la atención puesta en las condiciones del mar y en lo que pueda provocar el siguiente sistema.