Le exigieron 3 mil pesos para dejarlo vivir en su propia casa: el caso de “El Javiercillo” de “Los 300"

Una investigación por un caso de extorsión en el municipio de Tecámac, Estado de México (Edomex), llevó a la detención de un sujeto apodado “El Javiercillo”, a quien se le relaciona con el grupo delictivo "Los 300" o "Unión 300".

Esta organización delictiva, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General de Justicia estatal, se dedica a la extorsión, despojo, homicidios, teniendo como zona de operación los municipios de Ecatepec, Tecámac, Cuautitlán, entre otros.

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"El Javiercillo" de "Los 300" y el caso que llevó a su detención

Agentes de la fiscalía estatal aprehendieron a Javier “N”, alias “El Javiercillo”, por su posible participación en el delito de extorsión contra un hombre.

El 6 de julio de 2024, la víctima estaba en su domicilio, ubicado en cerrada de Bosque de los Cipreses, en el fraccionamiento Héroes de Tecámac, en el municipio de Tecámac, cuando Javier “N” llegó acompañado de otros sujetos armados.

Los agresores habrían amenazado a la víctima y le exigieron que los dejara entrar a su domicilio ya que uno de ellos sería el nuevo dueño.

Invasores pidieron dinero a víctima para dejarlo vivir en su casa

Estos sujetos también exigieron tres mil pesos a su víctima como renta para vivir en su propia casa, cantidad que debería pagar los primeros cinco días del mes.

Incluso el mismo día, el hombre recibió una llamada en la que le pidieron que debería entregar un vehículo de su propiedad, a uno de los sujetos.

Días después, Javier “N”, alias “El Javiercillo”, habría regresado por el automóvil y el pago que le exigieron, sin embargo, la víctima solo tenía mil 500 pesos, los cuales le entregó por miedo a represalias.

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Capturan a "El Javiercillo" en Tlalnepantla

El Agente del Ministerio Público inició las averiguaciones correspondientes luego de que el caso fue denunciado e identificó al probable responsable de los hechos, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez orden de aprehensión por el delito de extorsión.

Elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron el mandato judicial en el municipio de Tlalnepantla, y Javier “N” fue ingresado al centro penitenciario de la zona, donde quedó a disposición de un Juez quien determinará su situación legal.

