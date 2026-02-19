500 pesos a la semana o desalojo: Los 300 de Edomex y su forma de extorsionar

Un presunto miembro del grupo delictivo Los 300 en el Estado de México (Edomex) fue detenido y, tras su captura, se reveló una forma de operar a través de la cual intimidó a una víctima, a quien le exigió dinero para hacerle daño.

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron a Óscar “N” por su probable participación en el delito de extorsión.

Ecatepec bajo la sombra de “Los 300”: Extorsión, intimidación y la impunidad que no cesa

Supuesto miembro de Los 300 fijó cuota a víctima

Las investigaciones de la fiscalía estatal refieren que es investigado luego de que el 29 de marzo de 2024, una víctima se encontraba en un puesto ambulante ubicado en la colonia Héroes Ecatepec, y el sujeto arribó a dicho a bordo de una camioneta en compañía de otros tres hombres.

En ese instante arribó otro grupo de aproximadamente 20 sujetos a bordo de varias motocicletas, todos estos, integrantes del grupo Los 300, quienes se acercaron al puesto de la víctima y le exigieron 500 pesos a la semana para dejarlo vender.

Amenazas de Los 300: Irían tras casa de comerciante en Edomex

Óscar “N” lo amenazó diciéndole que, en caso de no pagar, “lo desalojarían de su casa porque con algo tenía que pagar”.

Sin embargo, cuando el comerciante se negó al pago de la cuota, uno de los sujetos sacó un arma de fuego y amenazó con ella a un acompañante de la víctima, por lo que entregó la cantidad de dinero que le exigían.

Encarcelan sujeto ligado con extorsión de Los 300 en Edomex

Al tener conocimiento de estos hechos, el Agente del Ministerio Público inició las pesquisas que permitieron identificar a Óscar “N” como posible partícipe de este hecho delictivo, por lo que solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente que permitió la detención de este sujeto.

Una vez detenido, Óscar “N” fue trasladado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Edomex suma detenciones de miembros de Los 300

La Fiscalía del Estado de México ha detenido a más sujetos de la organización criminal autodenominada “Sindicato Los 300” y/o “Unión 300”, quienes se encuentran investigados por su probable participación en diversos hechos delictivos, entre ellos Luis Alfaro “N” alias “Conejo”, su hijo Edwin Israel “N” alias “Conejito”, Jorge “N”, Alberto “N” y Luis Alberto “N”, entre otros.

Desde abril de 2025 y a la fecha, han sido iniciados 3 mil 964 expedientes de investigación por despojos o delitos contra la propiedad y se han asegurado 1,594 inmuebles, de los cuales 905 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

En el caso específico de la colonia Los Héroes, en este mismo periodo de abril de 2025 a febrero de 2026, fueron iniciados 117 expedientes de investigación, se aseguraron 66 inmuebles y han sido detenidas cuatro personas.